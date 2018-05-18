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Brunson'ın, FETÖ'nün üst düzey isimleriyle bağlantıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 11:31 | Son Güncelleme

Terör örgütleri adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'ın bağlantısı olduğu öne sürülen bazı isimlerin, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden olması dikkati çekiyor - Brunson'ın çok sık görüştüğü iddia edilen isimler arasında FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi'nden sorumlu imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa, "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç, darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Ömer Karagöz, KHK ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezinin sahibi ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden firari İbrahim Halil Baysal bulunuyor - Firari Baz'ın eşi Ebru Baz ile ilgili ifade veren bazı tanıklar, bu kişinin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin eşlerinin katıldığı toplantılarda yer aldığını anlattı - Sanık Kılıç'ın eniştesi, kapatılan Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı firari Mehmet Kamış, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında sanık olarak yer alıyor

İZMİR (AA) - ÖMER SÜT - İzmir'de yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın bağlantısı olduğu iddia edilen bazı isimlerin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde üst düzey yöneticilerinden olması dikkati çekiyor.

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk iddiasıyla 35 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen tutuklu sanık Brunson'ın FETÖ ilişkisi, gizli tanıkların ifadeleriyle iddianame ve duruşmada söz verilen tanık anlatımlarında yer alıyor.

Tanık ve gizli tanıklar, soruşturma ve mahkeme safhasında Brunson'ın, FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi'nden sorumlu imamı Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa, "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından yurt dışına firar eden Ömer Karagöz, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Karabağlar Genç İşadamları Derneği Genel Sekreteri Oğuzhan Türkkan, KHK ile kapatılan Şanlıurfa'daki Ortadoğu Sağlık Merkezinin sahibi ve FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinden firari sanık İbrahim Halil Baysal ile görüştüğü yönünde ifade verdi.

- ABD'ye kaçtı

ABD uyruklu papaz Brunson'ın çok sık bir araya geldiği iddia edilen FETÖ'nün sözde Ege Bölgesi'nden sorumlu imamı Baz, terör örgütünün önemli isimleri arasında yer alıyor.

İzmir dahil 8 ilden sorumlu olduğu belirtilen Baz'ın 17-25 Aralık kumpas sürecinin ardından ABD'ye kaçtığı biliniyor. Birçok FETÖ soruşturmasında adı geçen örgüt üyesi Baz'ın ABD'den iadesi de talep edildi.

Baz'ın eşi Ebru Baz ile ilgili ifade veren bazı tanıklar, bu kişinin FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticilerinin eşlerinin katıldığı örgüt toplantılarda yer aldığını anlattı.

Brunson'ın ilişkisi olduğu belirtilen Murat Safa da Baz'ın yardımcısı olarak görev yaptı. Birçok FETÖ soruşturmasında ismi geçen Safa'nın Endonezya'ya kaçtığı yönünde bilgiler mevcut.

Firari sanık Safa'nın kardeşi Mustafa Safa ile yeğeni İsmail Safa'nın örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları tespit edildi. Sanık Safa'nın bir yakının İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, ailesini sıkıntıya soktuğu ve mağdur ettiği gerekçesiyle Murat Safa hakkında şikayette bulunması dikkati çekti.

ABD'li din adamı Brunson'ın çok sık bir araya geldiği iddia edilen bir başka isim ise "FETÖ üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden avukat Taner Kılıç. İzmir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda tutuklanan Kılıç'ın, ByLock kullanıcı olduğu ve firari Emre Uslu, Önder Aytaç gibi şüphelilerle elektronik postayla yazıştığı iddia edildi.

Tutuklu sanık Kılıç ayrıca Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanıklı davada, "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle de yargılanıyor.

- Taner Kılıç'ın eniştesi firari Mehmet Kamış

Kılıç'ın eniştesi olan, kapatılan Zaman gazetesi genel yayın yönetmen yardımcısı firari Mehmet Kamış, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davası"nda sanık olarak yer alıyor.

- Cep telefonu sinyalleriyle tespit

Brunson ile firari sanık Baz'ın görüştüğüne dair İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin teknik inceleme raporu, delil olarak mahkemeye sunuldu.

Rapora göre, Brunson'ın kullandığı 5 GSM hattı ile Baz'ın kullandığı 2 GSM hattının sinyal kayıtları karşılaştırıldı. İncelemede, ikilinin, 4 Nisan 2011 ila 19 Ağustos 2015 tarihlerinde GSM kullanıcılarıyla irtibat halindeyken Konak, Çankaya ve Alsancak'ta birbirlerine çok yakın yerde 293 kez sinyal verdiği kayıt altına alındı.

Yine firari sanık Baz'ın yardımcısı Murat Safa ile Brunson'ın GSM hattının aynı yerde sinyal verdiği rapor edildi. ABD'li papaz Brunson'ın FETÖ sanığı avukat Taner Kılıç ile 9 kez iletişim kurduğu da HTS kayıtlarına yansıdı.

- Brunson'ın FETÖ zanlısından para aldığı iddiası

Yargılama aşamasında tanık olarak ifade veren A.D. ise Brunson'ın, FETÖ firarisi Türkkan'dan yardım adı altında bizzat para aldığını iddia etti. Türkkan'ın örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in atadığı 5 isimden biri olduğunu savunan A.D, bu kişiyle Brunson'ın 2010'un sonlarına doğru görüştüğüne şahitlik ettiğini öne sürdü.

Tanık A.D, örgütün etkili isimlerinden Karagöz ile Brunson'ın Gaziantep'te bir otelde bir araya geldiğini, Şanlıurfa'da da FETÖ'nün önemli finansörlerinden Baysal ile iletişime geçtiğini mahkemede anlattı.

Şanlıurfa'da yaşayan Baysal'ın kardeşleri Osman ve Ömer Faruk Baysal da kentte yürütülen FETÖ soruşturmasında isimleri geçiyor.

Şimdiye kadar 2 kez hakim karşısına çıkan Brunson ise adı geçen FETÖ zanlılarına yönelik iddiaların hiçbirini kabul etmedi.

- İddianameden

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan Brunson hakkındaki iddianamede, din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensuplarıyla kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege Bölgesi imamı firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa'nın yanı sıra hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi yöneticilerinden Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

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Andrew Craig Brunson FETÖ Fetullah Gülen izmir İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi PKK

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