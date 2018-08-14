HABER

Brunson'u ziyaret eden ABD Maslahatgüzarı: Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u, Alsancak semtindeki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından çıkışta açıklama yapan Hovenier, "Şimdi pastörle görüştüm ve Türk otoritelerine hem Rahip Brunson'un tutuklu bulunduğu hem de ABD misyonlarında çalışan Türk çalışanların tutuklu bulunduğu diğer davalar konusunda çağrı yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan ve şefaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi. Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, yaptığı açıklanın ardından sokaktan ayrıldı.

KARŞI BİNAYA TÜRK BAYDAĞI ASILDI

Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, Brunson'un evinin karşısındaki apartmanda oturan vatandaşlardan biri daireye Türk bayrağı astı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
------------------
Jeffrey M. Hovenier'in konuşması

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor'Mutlu şehir' Sinop, tatilcileri bekliyor
Polislerden kurban satıcılarına sahte para uyarısıPolislerden kurban satıcılarına sahte para uyarısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

E-ticaret devi Amazon'un hisseleri rekor kırdı

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Ayşe Arman'dan eşi için müstehcen paylaşım! Gece kocam gelince onu...

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İbadi’nin ortak basın toplantısında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İtalya'ya başsağlığı mesajı

HDP'li başkan gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan İtalya'ya mesaj!

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 'milli ürünleri tercih edin' çağrısı

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

Karayolunda ilginç manzara! Görenler inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.