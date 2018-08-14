Brunson'u ziyaret eden ABD Maslahatgüzarı: Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde görevli Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, İzmir'de ev hapsinde bulunan ABD'li rahip Andrew Craig Brunson'u, Alsancak semtindeki evinde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından çıkışta açıklama yapan Hovenier, "Şimdi pastörle görüştüm ve Türk otoritelerine hem Rahip Brunson'un tutuklu bulunduğu hem de ABD misyonlarında çalışan Türk çalışanların tutuklu bulunduğu diğer davalar konusunda çağrı yapmaya devam ediyoruz. Hükümetimin talebi üzerine bu davaların sonuçlanması, herhangi bir gecikme olmadan ve şefaf bir şekilde sonuçlanması için Türk otoritelerine çağrılarımızı sürdürüyoruz" dedi. Maslahatgüzar Jeffrey M. Hovenier, yaptığı açıklanın ardından sokaktan ayrıldı.

KARŞI BİNAYA TÜRK BAYDAĞI ASILDI

Maslahatgüzar Hovenier'ın ziyareti sırasında, Brunson'un evinin karşısındaki apartmanda oturan vatandaşlardan biri daireye Türk bayrağı astı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Jeffrey M. Hovenier'in konuşması

Taylan YILDIRIM / İZMİR, (DHA)

