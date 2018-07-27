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Brunson'un evinin önü boşaltıldı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 10:57 | Son Güncelleme

ABD vatandaşı tutumlu rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsinde bulunduğu apartmanın önü ve çevresi boşaltıldı.  İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ancak 'sağlık sorunları' dikkate alınarak cezası perşembe günü ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u evinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı.

ABD vatandaşı tutumlu rahip Andrew Craig Brunson'un ev hapsinde bulunduğu apartmanın önü ve çevresi boşaltıldı.
İzmir'de terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği, casusluk yaptığı iddiasıyla hakkında 35 yıl hapis cezası istenen ancak 'sağlık sorunları' dikkate alınarak cezası perşembe günü ev hapsine çevrilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'u evinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri ve Brunson evinin önünde görev yapan polisler, apartmanın önünden yayın ve çekim yapılmamasını istedi ve basın mensupları apartmana 50 metre uzaklıklaki sokağın girişine gönderildi. Apartmanın etrafında 10 polisın yanı sıra terörle mücadele ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Evin önüden genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Mücahit BEKTAŞ, İZMİR (DHA)

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