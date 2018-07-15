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BTK Başkanı Sayan’dan 15 Temmuz mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 01:42 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, "15 Temmuz ihanet girişiminde tüm şehit ve gazilerimizle birlikte, iletişimin kesilmemesi adına canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum" dedi.

BTK Başkanı Sayan’dan 15 Temmuz mesajı

BTK Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 15 Temmuz'da zihinlerde derin izler bırakan, tarihte görülen birçok saldırı ve darbe girişimlerinden çok daha alçak ve sinsi bir ihanetin açığa vurulduğuna dikkat çeken Sayan, iletişimin, ekonomik ve sosyal refaha katkısının yanında ülkelerin milli güvenliği açısından da hayati öneme sahip olduğunu, bunun en canlı örneğinin 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşandığını aktardı.

Hain saldırının milletin feraseti ve kararlılığı ile bertaraf edildiğine işaret eden Sayan, “Özgürce yaşam hakkımızı elimizden almayı hedefleyen darbe girişiminin 2'nci yılı. Bugün gelinen noktada hem bu ihanetin büyüklüğünü hem de milletimizin yazdığı destanın hikayesini herkes daha iyi anlıyor” açıklamasında bulundu.

Darbe girişiminin önlenmesinde iletişimin rolünü herkesin gördüğünü belirtir Sayan, mesajına şöyle devam etti:
“O gece, iletişimin gücü insanları köprü ayaklarında, külliyede, Genelkurmay önlerinde emniyet önlerinde buluşturdu. Bu kararlılığı meydana getiren ana unsurlardan olan iletişim, çağımızın şartlarına ve gelecek çağlara uygun olarak geliştirilmelidir. Bu nedenle, sadece günübirlik ticari kaygılarla değil, yeni bir gelecek vadeden politikalarla yatırım yapmamız ve hizmetlerimizi sunmamız büyük önem arz ediyor. Bu vesileyle 15 Temmuz ihanet girişiminde tüm şehit ve gazilerimizle birlikte, iletişimin kesilmemesi adına canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyorum.”

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Anahtar Kelimeler:
15temmuz2017 BTK

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