BTK Başkanlığı ve üyeliklerine atama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) boş bulunan başkanlığa, ikinci başkanlığa ve üyeliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, BTK Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa ise Figen Kılıç atandı.

BTK'de boş bulunan üyeliklere de Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.

