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BTK Başkanlığı ve üyeliklerine atama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 03:32 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa Figen Kılıç atandı - BTK'de boş bulunan üyeliklere ise Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) boş bulunan başkanlığa, ikinci başkanlığa ve üyeliklere yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, BTK Başkanlığına Ömer Abdullah Karagözoğlu, İkinci Başkanlığa ise Figen Kılıç atandı.

BTK'de boş bulunan üyeliklere de Orhan Öğe, Hacı Adnan Cengiz ve Rıdvan Kahveci getirildi.

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK Cumhurbaşkanı Kararları Figen Kılıç Ömer Abdullah Karagözoğlu Resmi Gazete

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