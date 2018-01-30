"BTK Demiryolu Projesi ve Afrika Konferansı"

Türk Dışişleri Bakanlığından Niyazi Eren Akyol da Afrika'nın AB ve Çin arasındaki 2016 yılında 514,5 milyar avroya ulaşan ticaret hacminin ve Çin'in İpek Yolu projesinin en önemli itici gücü olduğunu ifade etti.

Ülgen, Güney Afrika'nın da Afrika iç ticaretinin birbirine bağlanmasında çok önemli bir merkez olduğuna dikkati çekti. Ülgen, Tanzanya'da Türk Yapı Merkezi Şirketi'nin Portekizli ortağıyla kurduğu konsorsiyumla Tanzanya-Darüsselam-Uganda Demiryolu'nu inşa ettiklerini hatırlattı.

Türkiye Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, BTK Demiryolu'nun amacının tüm dünyayı birbirine bağlamak olduğunu, farklı dinlerden ve farklı kültürlerden insanların hiç bilmedikleri yabancı ülkeleri ziyaret etmelerine imkan sağlayacağını belirtti.

PRETORYA (AA) - Güney Afrika Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nün (SAIIA) Türkiye, Gürcistan, Azerbeycan, Kazakistan büyükelçilikleri ve AB delegasyonuyla düzenlediği "Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu ve Afrika" konulu konferans Pretorya'da yapıldı.

Afrika'nın dünyanın geri kalanıyla ticaretini 3 kat artırdığına dikkati çeken Akyol, Afrika'daki ülkeler arasındaki ticaretin toplam dış ticaret hacmi içindeki payının ise yüzde 18'de kaldığını kaydetti.

Her ülkenin kendi jeopolitik avantajları olduğunu, bundan yararlanması gerektiğinin altını çizen Akyol, BTK demiryolu projesinin teknik detaylarını açıklarken Türkiye'nin bu projeyi Marmaray, 3. Boğaz Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Boğaz Köprüsü gibi çok sayıda ulaştırma yatırımıyla değerlendirdiğini vurguladı.

SAIIA Araştırmacısı Cyril Prinsloo ise Afrika ülkelerinin BTK Demiryoluna katılan ülkelerinden öğrenecekleri olduğunu, Afrika'da karşılaştıkları zorluklara dair dersler çıkarabilecelerini dile getirdi.

Prinsloo, altyapı konusundaki en büyük sorunun sermaye temini olduğunu, kamu ile özel sektörün ortak çabalarına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Afrika'da en büyük sorunun endüstrileşmenin yanında ülkeler ve bölgeler arasındaki ulaştırma altyapısı eksikliği olduğunu belirtti.

Afrikalı delegeler de Afrika ülkelerinin yürüteceği ortak projeler konusunda daha uzun ve detaylı program yapılması gerektiğini kaydetti.

Konferansa Gürcistan Büyükelçisi Beka Dvali, Azerbaycan Maslahatgüzarı Azad Nagiyev, Kazakistan Büyükelçisi Talgat Kaliyev, Avrupa Birliği Büyükelçisi Marcus Cornaro ve diğer büyükelçiliklerden temsilciler katıldı.

(AA)