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B'Tselem'den, Filistinli Ahed'e hapis cezası verilmesine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 04:01 | Son Güncelleme

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in açıklamasından: - "Filistinli sanıkların, kendilerine yöneltilen suçları itiraf ettikleri anlaşmayı zorunlu olarak imzalamaktan başka seçenekleri yok"

KUDÜS (AA) - İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin avukatları ile savcılık arasındaki "anlaşmayı", mahkemenin işgalciyi müdafaası olarak nitelendirdi.

B'Tselem tarafından, İsrail askeri savcılığının, Temimi'nin, öne sürülen suçları kabul etmesi halinde ceza indirimine gidilerek 8 ay hapisle cezalandırılması teklifinin avukatlarca kabul edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

"Filistinli sanıkların, kendilerine yöneltilen suçları itiraf ettikleri anlaşmayı zorunlu olarak imzalamaktan başka seçenekleri yok." ifadesine yer verilen açıklamada, askeri mahkemelerin varlığının, çocukların haklarını gasbeden uygulamalara meşruiyet kazandırdığı ve işgalciyi müdafaa ettiği belirtildi.

Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarının, savcıların önerdiği 8 aylık hapis cezasını kabul ettiğini duyurmuştu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin şekel para cezası verilmişti.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah şehri yakınındaki Nebi Salih kasabasında bulunan evinin avlusuna zorla giren bir İsrail askerine tokat attığı görülen videosu yayımlanan Ahed'in, İsrail askerlerine "saldırı" ile suçlandığı belirtiliyor. Videoda Ahed'in yanında olduğu görülen kuzeni Nur et-Temimi de daha sonra gözaltına alınarak askeri cezaevine konulmuştu.

"Filistinli cesur kız" olarak da bilinen Ahed, 2012'de ağabeyi gözaltına alındığında İsrail askerlerine karşı gösterdiği tavır nedeniyle İstanbul'da "Hanzala Cesaret Ödülü"ne layık görülmüştü.

Ahed, Başbakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la da buluşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahed et-Temimi B'Tselem İsrail Ofer Mahkemesi

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