B'Tselem'den, Filistinli Ahed'e hapis cezası verilmesine tepki

KUDÜS (AA) - İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, tutuklu yargılanan "Hanzala Cesaret Ödülü" sahibi 17 yaşındaki Filistinli Ahed et-Temimi'nin avukatları ile savcılık arasındaki "anlaşmayı", mahkemenin işgalciyi müdafaası olarak nitelendirdi.

B'Tselem tarafından, İsrail askeri savcılığının, Temimi'nin, öne sürülen suçları kabul etmesi halinde ceza indirimine gidilerek 8 ay hapisle cezalandırılması teklifinin avukatlarca kabul edilmesiyle ilgili açıklama yapıldı.

"Filistinli sanıkların, kendilerine yöneltilen suçları itiraf ettikleri anlaşmayı zorunlu olarak imzalamaktan başka seçenekleri yok." ifadesine yer verilen açıklamada, askeri mahkemelerin varlığının, çocukların haklarını gasbeden uygulamalara meşruiyet kazandırdığı ve işgalciyi müdafaa ettiği belirtildi.

Haaretz gazetesi, Ahed et-Temimi'nin avukatlarının, savcıların önerdiği 8 aylık hapis cezasını kabul ettiğini duyurmuştu. Ahed'in annesi Neriman et-Temimi'ye de 8 ay hapis ve 6 bin şekel para cezası verilmişti.

İsrail askerleri, Ahed et-Temimi'yi 19 Aralık 2017'de ailesiyle yaşadığı eve düzenlediği baskınla gözaltına almıştı.