KUDÜS (AA) - İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail ordusunun Gazze'deki Filistinli göstericilere ateş açma kararına tepki gösterdi.
B'Tselem'in yazılı açıklamasında, İsrail makamlarının, Filistinlilerin bugün düzenlemeyi planladığı gösterilere "ölümcül şiddet" kullanarak karşılık verme tehdidinde bulunduğu pek çok açıklama yaptığı belirtildi.
Açıklamada, "İsrail makamlarının hepsi, Gazze'deki insani dramı ve bu dramdaki sorumluluklarını görmezden geliyor. Gösterileri bir güvenlik tehdidi, göstericileri sabotajcı ve Gazze'yi de savaş alanı olarak görüyorlar." ifadeleri kullanıldı.
İsrail askerlerinin, uzun zamandan bu yana Gazze'deki Filistinli göstericilere karşı gerçek mermi kullandığı vurgulanan açıklamada, bu politikaya devam edilmesinin pek çok kişinin yaralanmasına neden olacağı kaydedildi.
Gazze sınır şeridinde bugün Filistinli mültecilerin evlerine dönüş hakkını desteklemek için yürüyüşler düzenlenmesi bekleniyor. Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail askerlerine, bu yürüyüşler sırasında Gazze-İsrail sınırındaki telleri aşmaya çalışacak Filistinlilere ateş açma talimatı verildi.
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