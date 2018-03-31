KUDÜS (AA) - İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, Gazze'de dün "Filistin Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde ateş açılmasını gerektirecek bir durum yaşanmadığını belirterek İsrail ordusuna tepki gösterdi.

B'Tselem'den yapılan yazılı açıklamada, "Silahsız göstericilere ateş açılması yasa dışıdır." denildi.

Silahsız göstericiler ile ağır silahlarla donatılmış İsrail askerleri arasında bir çatışmanın söz konusu olmadığına işaret edilen açıklamada, göstericilere ateş açmayı gerektirecek herhangi bir durumun olmadığının altı çizildi.

Açıklamada ayrıca silahsız göstericilere ateş edilmesi emri verilmesinin de bu emrin uygulanmasının da yasa dışı olduğu kaydedildi.

- İnsani felaketin nedeni İsrail

B'Tselem, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" öncesi perşembe günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde süregelen insani felaketin nedeninin İsrail olduğunu belirtmişti.

İsrail'in bu politikalarında ısrarcı olmayı seçtiği kaydedilen açıklamada "Gazze'yi büyük bir cezaevine çeviren İsrail'dir. Şimdi bu cezaevinin esirleri 'bu durumu protesto edeceklerini duyurduklarında' onları engelliyor ve onları paramparça etmekle tehdit ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'de dün "Filistin Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 15 Filistinli şehit olmuş, yüzlercesi de yaralamıştı.