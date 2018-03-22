BTSO Mutfak Akademi hizmete açıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), hizmet sektörünün eleman ihtiyacını karşılamak için hazırladığı "Mutfak Akademi" projesini başlattı.
BTSO’nun iş dünyasının talepleri doğrultusunda Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde hayata geçirdiği Mutfak Akademi projesi için açılış töreni düzenlendi. Törene, Vali İzzettin Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, BTSO Başkanı İbrahim Burkay, İŞKUR İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, BTSO yönetim kurulu üyeleri ve iş dünyası temsilcileri katıldı.
Burkay, Mutfak Akademi'nin, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük eğitim mutfağı niteliğinde olduğunu söyledi.
Mutfak Akademi'deki eğitimlerin aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı olmak üzere 4 farklı branşta deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yapılacağını aktaran Burkay, "Aynı anda 100 kişiye eğitim verme kapasitesine sahip olduğumuz BTSO Mutfak Akademi ile bu alandaki en kapsamlı kurum konumundayız. Burada aynı zamanda yiyecek, içecek ve turizm sektöründe nitelikli personel yetiştiren okullarımızın eğitim kadrosunun eğitimi için de hizmet vermeyi planlıyoruz." dedi.
Burkay, Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle suça sürüklenen çocuklar ve denetimli serbestliğe tabi hükümlülere yönelik önemli bir protokole imza atacaklarını belirterek şöyle konuştu:
"Projeyle BTSO Mutfak Akademi'de eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz BUTGEM ve BTSO imzalı sertifikaya sahip olacak. Kursiyerlerimiz ayrıca Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) tarafından yapılacak sınavın ardından uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesine de sahip olacak. 'Gelecek Mutfakta Pişiyor' sloganıyla kentimize kazandırdığımız BTSO Mutfak Akademi, Bursa'mızın bir kez daha Türkiye'ye örnek olmasını sağlıyor."
- "Cezaevinden çıkan insanlarımızı topluma hazırlamak kıymetli bir hizmet"
İl Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da suça sürüklenen bireylerin tekrar topluma kazandırılması için BTSO ile önemli bir projeye imza attıklarını kaydetti.
Mahkumların meslek sahibi olmasını sağlamanın önemli bir adım olduğunu kaydeden Uğurhan Kuş, "Cezaevinden çıkan insanlarımızı topluma hazırlamak kadar değerli ve kıymetli bir hizmet yok. Burada da eski hükümlü 20 gencimiz 6 aylık bir eğitimden sonra aşçı olacaklar, pastacı olacaklar. Yani mutfakta ne yapılabiliyorsa kendilerini o konuda geliştirecekler. Onlara istihdam garantisi de sağlıyoruz. İnşallah 6 sonra da işleri hazır." ifadesini kullandı.
Suça bulaşmış bireylerin topluma kazandırılması ve meslek sahibi olmasını sağlamanın kıymetli bir adım olduğunu kaydeden Vali Küçük de "Herkesin pişman olma ve yeniden hayata başlama hakkı vardır. Her yeni istihdam bir insanın hayata yeniden başlamasıdır. İş sahiplerine de rica ediyorum. Çok değerli işler yapıyorlar ama özellikle eski mahkumlar hususunda hassasiyet istiyorum. Pek çok bağışlarda bulunuyorlar. Okul yaptırıyorlar, sağlık ocağı, hastane ama o insanların yeniden hayata başlamasına vesile olursa inanın bunlardan daha kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.
Konuşmaların ardından Vali Küçük, BTSO Başkanı Burkay ve Cumhuriyet Başsavcısı Kuş, eğitim protokolü imzaladı.
Söz konusu protokolle suça sürüklenen çocuklarla denetimli serbestliğe tabi olan hükümlülerin topluma kazandırılması hedefleniyor. Protokolle ilk etapta 20 eski hükümlü kursiyer 6 aylık bir eğitimden sonra meslek sahibi olacak ve istihdam edilecek.
Tecavüzcüsünün başını kesmişti! Son sözü soruldu
Son dakika! Alaattin Çakıcı'nın adamlarına operasyon: 31 gözaltı
Üniversitede ilişki skandalı! Herkesin ortasında...
YPG/PKK yandaşları SPD binasını işgal etti
Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var
Flaş açıklama: Şam, saldırılara yanıt vermeye hazır
İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!
Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Zinayla suçladıkları çifti kanalizasyon pisliğine buladılar
Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması
CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdüllatif Şener mi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum