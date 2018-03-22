BTSO Mutfak Akademi hizmete açıldı

Mutfak Akademi'deki eğitimlerin aşçı, pastacı, pideci ve servis elemanı olmak üzere 4 farklı branşta deneyimli eğitmenlerin rehberliğinde yapılacağını aktaran Burkay, "Aynı anda 100 kişiye eğitim verme kapasitesine sahip olduğumuz BTSO Mutfak Akademi ile bu alandaki en kapsamlı kurum konumundayız. Burada aynı zamanda yiyecek, içecek ve turizm sektöründe nitelikli personel yetiştiren okullarımızın eğitim kadrosunun eğitimi için de hizmet vermeyi planlıyoruz." dedi.

Burkay, Valilik ve Cumhuriyet Başsavcılığı iş birliğiyle suça sürüklenen çocuklar ve denetimli serbestliğe tabi hükümlülere yönelik önemli bir protokole imza atacaklarını belirterek şöyle konuştu:

"Projeyle BTSO Mutfak Akademi'de eğitimini başarıyla tamamlayan kursiyerlerimiz BUTGEM ve BTSO imzalı sertifikaya sahip olacak. Kursiyerlerimiz ayrıca Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (MESYEB) tarafından yapılacak sınavın ardından uluslararası geçerliliğe sahip mesleki yeterlilik belgesine de sahip olacak. 'Gelecek Mutfakta Pişiyor' sloganıyla kentimize kazandırdığımız BTSO Mutfak Akademi, Bursa'mızın bir kez daha Türkiye'ye örnek olmasını sağlıyor."

- "Cezaevinden çıkan insanlarımızı topluma hazırlamak kıymetli bir hizmet"

İl Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş da suça sürüklenen bireylerin tekrar topluma kazandırılması için BTSO ile önemli bir projeye imza attıklarını kaydetti.

Mahkumların meslek sahibi olmasını sağlamanın önemli bir adım olduğunu kaydeden Uğurhan Kuş, "Cezaevinden çıkan insanlarımızı topluma hazırlamak kadar değerli ve kıymetli bir hizmet yok. Burada da eski hükümlü 20 gencimiz 6 aylık bir eğitimden sonra aşçı olacaklar, pastacı olacaklar. Yani mutfakta ne yapılabiliyorsa kendilerini o konuda geliştirecekler. Onlara istihdam garantisi de sağlıyoruz. İnşallah 6 sonra da işleri hazır." ifadesini kullandı.