Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yüksek İstişare Kurulu oluşturuldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı yazılı açıklamada, üretim, sanayi, ticaret ve ihracat kenti Bursa'da ortak aklı harekete geçirmeyi başardıklarını, bu sayede kentin ekonomi tarihine geçecek makro düzeydeki 40'ı aşkın projeyi uygulamaya koyduklarını belirtti.

Nisan ayında gerçekleştirilen oda organ seçimlerinin ardından Bursa'yı 2023, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaştıracak güçlü bir meclisin oluşturulduğunu vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

"Yeni Yönetim Kurulumuz, meclisimiz, komitelerimiz ve konseylerimizle birlikte hedeflerine emin adımlarla yürüyen bir Bursa için de çalışmalarımızı hızla sürdürmekteyiz. Bu kapsamda kentimizin ve ülkemizin zenginleşmesinde öncü rol üstlenen, üretim, yatırım, istihdam ve ihracat başarılarıyla Bursa iş dünyasının en önemli aktörleri arasında yer alan değerli sanayici ve iş insanlarımızın katılımlarıyla Yüksek İstişare Kurulumuzu da oluşturduk. Birbirinden tecrübeli ve başarılı isimlerden oluşan BTSO Yüksek İstişare Kurulumuzun kıymetli üyelerine yapacakları çalışmalar için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum."