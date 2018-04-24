BTSO’da yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 2018-2022 döneminin ilk meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Oda hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda açıklama yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’yı ve Türkiye’yi 2023 vizyonuna taşıyacak dev projeleri yeni dönemde hayata geçirmeye devam edeceklerini belirterek, “İş dünyamızın en önemli yapı harcı, birlik ve beraberliğidir. Ortak akılla kentimizi ve ülkemizi hedeflerine kararlılıkla ulaştıracağız” dedi.

Başkan Burkay, 40 bini aşkın üyesiyle Türkiye’nin en büyük ticaret ve sanayi odası kimliğine sahip olan BTSO’da, seçimlerin Bursa iş dünyasına yakışır nitelikte tamamlandığını söyledi. BTSO’nun gücünü örnek birlikteliğinden aldığını belirten Burkay, “Geride kalan 5 yılı bir günü bile boş geçmeden tamamladık. Rekabet koşullarının daha da zorlaştığı bir döneme, bulunduğumuz coğrafyayı saran ateş çemberine, ülkemizi kaosa sürüklemek isteyen tüm şer odaklarına ve engellere rağmen; milletimizin refahına, kentimizin ve ülkemizin istikbaline yatırım yapmaktan asla taviz vermedik” şeklinde konuştu.

“İnsana yatırım önceliğimiz olacak”

Bursa’yı ve Türkiye’yi 2023 vizyonuna taşıyacak olan yeni meclisle birlikte Bursa ekonomi tarihinin kilometre taşları arasında yer alacak eserlerin de açılışını gerçekleştireceklerini kaydeden Burkay, “Başta TEKNOSAB olmak üzere ve 4 farklı alanda planladığımız KOBİ OSB, Bursa’mızın sanayi ve ticari hayatına yeni bir soluk getirecek. Mükemmeliyet merkezleriyle kent ekonomisinin vizyonunu değiştiren BUTEKOM, Uludağ’daki dönüşüme liderlik eden UYEM ve alanında dünyanın sayılı merkezleri arasında yer alacak olan GUHEM’i de inşallah kısa süre içerisinde faaliyete geçireceğiz. Yeni dönemde Bursa’mıza yeni fuar merkezi kazandırmayı da hedefliyoruz. Ayrıca, insanımıza yatırım da öncelikli hedeflerimiz arasında olacak” ifadelerini kullandı. “Ramazan’da birlikte olalım”

BTSO Başkanı Burkay, hayırsever iş adamlarının ve Bursa’ya değer katan kuruluşların katkısıyla 5 yıl önce başlattıkları Ramazan’da Birlikte Olalım, Kampanyası’nı bu yıl 6’ncı kez düzenleyeceklerini belirtti. İftar sofralarında bugüne kadar 300 bini aşkın vatandaşı ağırladıklarını dile getiren Burkay, “Bursa iş dünyası ve vatandaşlarımız bu yıl da aynı masa etrafında tek yürek olmaya devam edecek. Bu yıl da hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle 2 farklı noktada 60 bin hemşehrimizle iftar yapmayı amaçlıyoruz” dedi.