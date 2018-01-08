BTSO’nun Frankfurt’taki “Uluslararası Ev Tekstili Buluşması” etkinliği

Son Güncelleme 22 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 15:27 |22 dakika önce

- Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Karartı: - "Bursa’nın dışarıya açılması, daha doğrusu zaten var olan dış bağlarını güçlendirmesi için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor” - BTSO Heyet Başkanı Çepni: - “Türkiye’nin ev tekstilinde 2017 yılı ihracatının yıl sonu itibariyle 2,7 milyar dolar olduğunu görmekteyiz” - Frankfurt Sanayi ve Ticaret Odası Orta ve Güneydoğu Avrupa Direktörü Schmitz: - “Bu yıl sadece Türkiye’den gelen katılımcı sayısı 257. Toplam katılımcıların yüzde 10’una denk geliyo

FRANKFURT (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Küresel Fuar Acentesi programı kapsamındaAlmanya'nın Frankfurt kentinde "Uluslararası Ev Tekstili Buluşması” etkinliği düzenledi. Dünyanın en büyük ev tekstil fuarı olarak kabul edilen ve yarın kapılarını açacak olan Frankfurt Heimtekstil fuarı vesilesiyle gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, BTSO Heyet Başkanı Hasan Çepni, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreteri Mümin Karacakayalılar, Frankfurt Sanayi ve Ticaret Odası Orta ve Güneydoğu Avrupa Direktörü Paul Schmitz,Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TD-IHK) Genel Sekreteri Okan Özoğlu, MÜSİAD Hessen Şube Başkanı Musa Aydın, Hanau Sanayi ve Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek ve çok sayıda iş adamı katıldı. Burada konuşan Başkonsolos Karartı, Frankfurt'un ekonomik anlamda önemli bir şehir olduğunu ve yatırımcılara önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi. Bursa'nın da Türkiye ekonomisi açısından önem taşıyan bir değer olduğunu vurgulayan Karartı, "Bursa bizim ihracatımız açısından önemli bir ihracat ve sanayi merkezi. Dolayısıyla Bursa'nın dışarıya açılması, daha doğrusu zaten var olan dış bağlarını güçlendirmesi için bu tür etkinlikler büyük önem taşıyor.” dedi.

Karartı, söz konusu etkinliğin yine Bursa açısından önem taşıyan bir tekstil fuarının düzenlendiği ortamda gerçekleşmesinin de önemli bir fırsat olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla bugün Frankfurt'ta ikili iş görüşmelerinde de vesile olacak böyle bir etkinlik düzenlenmesi Türkiye ve Bursa açısından önem taşıyor.” diye konuştu. - "Bursa'dan Almanya'ya yapılan ihracat 2017'de 2 milyar 37 milyon dolara çıktı” Hasan Çepni de bu yılki fuara toplam 2 bin 944 firmanın katılacağını ve Türkiye'nin ise fuarda 257 firmayla temsil edileceğini söyledi. BTSO'nun Küresel Fuar Acentesi projesiyle dünyanın dört bir tarafına üyelerini taşımaya devam ettiğini anlatan Çepni, "Bu program çerçevesinde 4 yılda 130 yurt dışı gezimizle 5 bin üyemizin bu uluslararası etkinliklere katılmalarına yardımcı olduk. Geriye bıraktığımız 4 yıl içerisinde Bursa'da 800'den fazla yeni ihracatçıyı da iş dünyasına kazandırmış olduk.” ifadelerini kullandı. Çepni, 2018 yılının ilk yurt dışı gezisi olması münasebetiyle Frankfurt ziyaretinin farklı bir anlam kazandığını ve bu geziye 94 kişilik bir heyetle katılım sağladıklarını dile getirdi.

Türkiye'nin dünya ev tekstilindeki konumuna değinen Çepni, şöyle devam etti: "Dünya ev tekstil sektöründe Türkiye, Çin, Hindistan ve Pakistan'da sonra 4 . sırada yer alıyor. Türkiye'nin ev tekstilinde 2017 yılı ihracatının yıl sonu itibariyle 2,7 milyar dolar olduğunu görmekteyiz. Türkiye'nin ev tekstili ihracatında ilk sırada Almanya bulunmaktadır. İkinci sırada ABD ve üçüncü sırada Bulgaristan yer alıyor.” Bursa ile Almanya arasındaki ticaret hacmine ilişkin de bilgiler veren Çepni, "Bursa'dan Almanya'ya yapılan ihracat 2016 yılında 1 milyar 980 milyon dolar iken 2017 yılında bu rakamın 2 milyar 37 milyon dolara ulaşması hepimizi ayrıca sevindirmiştir.” diye konuştu. - "Türkiye'den gelen katılımcı sayısı toplam katılımcıların yüzde 10'una denk geliyor” Paul Schmitz ise Türkiye ile Almanya ve Bursa ile Hessen arasında güçlü ve uzun bir geçmişe dayanan ilişkiler bulunduğuna dikkati çekti. Geçen yıl Bursa'dan gelen bir heyetin kendilerini ziyaret ettiğini anımsatan Schmitz, o zamanki ziyaretin ve bugün burada bir araya gelmelerinin ana nedeninin Heimtekstil fuarı olduğunu vurguladı.