HABER

BTÜ'de mezuniyet töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 21:15 | Son Güncelleme

Akademik yılı başarıyla tamamlayan öğrencilere törenle diplomaları verildi

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) 2017-2018 akademik yılını başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, üniversiteden mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Bursa'da teknik üniversite okumanın önemli olduğunu ifade eden Küçük, mezun olan öğrencilere "Bugün mezuniyet gününüz, bugün hayatınızda farklı bir gün olarak kalsın. Çok güzel bir şehirde, çok kıymetli bir üniversitede değerli hocalarla birlikte çalıştınız. Bir meslek sahibi oldunuz. Bu çok önemli." dedi.

Küçük, gelişmişlik ile geri kalmışlık arasındaki en büyük farkın meslek sahibi olmak olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Gelişmemiş ülkelerdeki insanlar meslek sahibi değildirler. Bursa gibi imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirde okudunuz, yaşadınız, havayı teneffüs ettiniz. En büyük şehir yaşadığınız şehirdir. Roma'da mimarlık okumakla Güney Afrika'daki bir şehirde mimarlık okumak arasında bin derece fark vardır. Bursa'da, sanayinin başkentinde, teknik üniversite okumakla farklı şehirlerde teknik üniversite okumak arasında fark vardır."

BTÜ Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir de bu yıl üniversitelerinden 92 öğrencinin mezun olduğunu belirtti.

Üniversite olarak üçüncü mezunlarını vermenin heyecan ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Karademir, şöyle konuştu:

"Milletlerarası mücadelede bilgiyi üretmek en önemli, kritik noktadır. Bilgi üretmeyen, bilgiyi ürüne çeviremeyen, diğer kuvvetli ülkelerin pazarı, kuklası, oyun alanı ve sömürü adacıkları olmaktan kurtulamazlar. Petrol, mücevher, birçok yer altı ve yer üstü doğal kaynak, bulundukları ülkelerde vatansever yetişmiş insanlar yok ise eğer, maalesef o topraklar için felaket, savaş ve acıya dönüşmektedir. Ülke için her şeyden önce en önemli zenginlik yetişmiş insan kaynağıdır. Sağlık, enerji, teknoloji, ve savunma sanayisi başta olmak üzere dışa bağımlılıktan kurtulmanın yolu, gerçek bilim yuvası olan üniversite dersliklerinden ve laboratuvarından geçmektedir."

Tören, okul birincisinin yaş kütüğüne plaket çakmasının ardından, mezun olan 92 öğrencinin diplomalarını almasıyla sona erdi.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Türkiye-KKTC ortak tatbikatı başarıyla tamamlandıTürkiye-KKTC ortak tatbikatı başarıyla tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda Kandil'e biniyoruz (2)Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda Kandil'e biniyoruz (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mezuniyet töreni Bursa Bursa Teknik Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Balıkesir'de korku dolu anlar! Darp ettikleri baba ve oğlunu bıçakladılar!

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

Muharrem İnce Mersin mitingindeki kalabalığa görünce şaşkınlığını gizleyemedi

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

Erdoğan'dan yeni hamle! Telefonunu açan büyük sürpriz yaşadı!

İlginizi Çekebilir

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Anaokulunda rezalet! Öğretmenin skandalları ortaya çıktı

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Fatih Portakal'dan Melih Gökçek tepkisi: Kötülük saçan ağzınız var

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Ali Koç, siyasi amaç taşıdığı iddia edilen reklam filmini yayından kaldırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

Türkiye ve ABD'den Münbiç'te ortak çalışma

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

Tuzla'da katı atık merkezinde yangın

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çift oy kullandığı iddia edilen Şengül Erdoğan'ın FETÖ bağlantısı araştırılıyor

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Türk F-35’lerinin ilk uçuşu görüntülendi! Türkiye'ye teslim edilmesine saatler kaldı!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.