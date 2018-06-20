BTÜ'de mezuniyet töreni

Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ) 2017-2018 akademik yılını başarıyla tamamlayarak mezun olan öğrenciler, törenle diplomalarını aldı.

BTÜ Mimar Sinan Yerleşkesi'nde düzenlenen törende konuşan Bursa Valisi İzzettin Küçük, üniversiteden mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Bursa'da teknik üniversite okumanın önemli olduğunu ifade eden Küçük, mezun olan öğrencilere "Bugün mezuniyet gününüz, bugün hayatınızda farklı bir gün olarak kalsın. Çok güzel bir şehirde, çok kıymetli bir üniversitede değerli hocalarla birlikte çalıştınız. Bir meslek sahibi oldunuz. Bu çok önemli." dedi.

Küçük, gelişmişlik ile geri kalmışlık arasındaki en büyük farkın meslek sahibi olmak olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Gelişmemiş ülkelerdeki insanlar meslek sahibi değildirler. Bursa gibi imparatorluklara başkentlik yapmış bir şehirde okudunuz, yaşadınız, havayı teneffüs ettiniz. En büyük şehir yaşadığınız şehirdir. Roma'da mimarlık okumakla Güney Afrika'daki bir şehirde mimarlık okumak arasında bin derece fark vardır. Bursa'da, sanayinin başkentinde, teknik üniversite okumakla farklı şehirlerde teknik üniversite okumak arasında fark vardır."