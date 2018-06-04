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Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 10:36 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi kırsalında terör örgütü tarafından düzenlenen saldırı sonrasında şehit düşen Kırşehirli Süleyman Sevim'in baba ocağına acı haber verildi.

Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari'den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesine giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi. Sakinleştirilen baba Yunus Sevim'e oğlunun şehadet haberi Askerlik Şubesi Komutanı Harun Ağaç tarafından verildi.

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Şehidin Şehit Bayram Köse caddesi üzerinde ki evine Türk Bayrağı asıldı. Oğullarının şehadet haberi ile birlikte aile sinir krizi geçirirken şehidin baba ocağına 112 ekibi sevk edildi.

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Çok sayıda Kırşehirli şehidin baba ocağına haberi alır almaz akın etti. Bekar olan şehit Süleyman Sevim'in sözleşmeli er olarak Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Eşelik Köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yaptığı sözleşmeli askerliği bırakarak memurluk hayali kurduğu öğrenildi. Şehit Süleyman Sevim'in bekar olduğu bilgisine ulaşıldı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Şemdinli şehit TSK PKK terör

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
demirtaş bırakılsın diyen gvt lara gencecik fidan şehit oldu
Geçen seçimden önce bombalar patlıyordu şimdi saldırılar başladı bir anda.
allah rahmet eylesin allahım sevdiklerine ecir sabır versin
Şehadet diye diye milletin evladını gencecik toprağa veren vicdansız insafsız devlet erkanı , hükümetinden muhalefetine alayınızın ben südüne başlayım. Kimle savaşıyor da yenemiyor , kim engel oluyor , kim sebep oluyorsa. O civanların her birinin ahı yedi ceddinin evladına musallat olsun inşallah. Mübarek ramazan ayında ateşler içinde kalsın , dilerim Allah tan ...
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