Bu acıya yürek dayanmaz! Şehadet haberini askeriyede öğrendi

Şehidin babası Yunus Sevim, Hakkari'den çıkan çatışma haberlerini öğrendikten sonra Kırşehir Askerlik Şubesine giderek oğlunun durumu hakkında bilgi almak istedi. Sakinleştirilen baba Yunus Sevim'e oğlunun şehadet haberi Askerlik Şubesi Komutanı Harun Ağaç tarafından verildi.
Şehidin Şehit Bayram Köse caddesi üzerinde ki evine Türk Bayrağı asıldı. Oğullarının şehadet haberi ile birlikte aile sinir krizi geçirirken şehidin baba ocağına 112 ekibi sevk edildi.
Çok sayıda Kırşehirli şehidin baba ocağına haberi alır almaz akın etti. Bekar olan şehit Süleyman Sevim'in sözleşmeli er olarak Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Eşelik Köyü Dikilitaş Hudut karakolunda sözleşmeli er olarak görev yaptığı sözleşmeli askerliği bırakarak memurluk hayali kurduğu öğrenildi. Şehit Süleyman Sevim'in bekar olduğu bilgisine ulaşıldı.
İHA
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