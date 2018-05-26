Bu anket ortalığı karıştırdı

Iltar, "AKP hükümeti Cumhuriyet’le hesaplaşıyor. Basın aracalığı ile suç duyurusunda bulunuyoruz” dedi. ‘8. Sınıf Öğrencilerinin TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersine Karşı İlgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesine Yönelik Anket’te, çocuklara, “katılıyorum”, “ katılmıyorum”, “kararsızım” gibi seçenekler sunuldu. Ankette, çocuklara, anne ve babaların eğitim durumu, not ortalamaları, internette tarih araştırması yapıp yapmadıkları, inkilap tarihi ile ilgili özel ders alıp almadıkları, ders kitabı dışında materyal kullanıp kullanmadıkları soruldu. Öğretmenlerinin tutumunu sevip sevmediklerini yanıtlamaları istendi. Anketin değerlendirme kısmında ise tepki çeken şu maddeler yer aldı: “Başbakan devleti yönetirken din adamlarına danışmalıdır. Türk inkılabı şekilciliğe özenerek hazırlanmıştır. Günümüzde halifelik kurumuna ihtiyaç vardır. Cumhuriyet idaresi Türk insanının karakterine uygun değildir. Atatürk inkılapları batı medeniyetinin taklidinden ibarettir. Devlet işleyeşini düzenleyen kanun ve kurallar dini kurallar olmalıdır. Laiklik ilkesi Türkiye Cumhuriyet’i Anayasası’ndan çıkarılmalıdır.”

‘Sorumlular bulunsun’

Iltar, ankette yer alan soruların kötü niyetin göstergesi olduğunu belirterek, “Ankete izin verildi deniliyor. Araştırıyorum ortada izin yok. Ama yüzlerce öğrenci bu formu dolduruyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin birliğinin bütünlüğünün, Atatürk ilke ve devrimlerinin sonuna kadar savunucusuyuz. Bu değerlerin kesinlikle ve kesinlikle tartışılmasına izin vermeyeceğiz. Verdirtmeyeceğiz. Bu tarz belgeler devletin okullarına rahat rahat girebiliyorsa eğer bu öğrencilere her türlü istismar uygulanabilecektir” diye konuştu. Bu ankete izin veren Antalya Valiliği, Konyaaltı Kaymakamlığı, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve okul müdürlerine “ Bu anketin amacı nedir?” diye soran Ilter, “Bu sorular 16 yıldır iktidarda olan hükümetin, hepimiz tarafından tepkiyle karşılanan Cumhuriyet karşıtı söylemlerdir. Bu anketin kurumlarda, okullarda yapılmasına kimler izin vermiştir? Bir an önce açığa çıkarılmalıdır” dedi.

