 BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI 

* Arka koltuğa kadar aracın altına giren otomobilin sürücüsü araçtan sağ olarak çıkarıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Sultangazi'de seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil, TIR'ın altına girdi. Arka koltuğa kadar aracın altına giren otomobil sürücüsü araçtan sağ olarak çıkarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Habibler mevkii, Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Mehmet Elik'in kullandığı 47 AAB 326 plakalı TIR'a arkadan gelen Hakan Demirci'nin kullandığı 81 AC 602 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bagaj kısmına kadar TIR dorsesinin altına girdi. Büyük bir gürültü duyan ve ne olduğunu anlayamayan TIR şoförü, araçtan inince Demirci'yi otomobilin içinde sıkışmış olarak gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Arnavutköy itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Hakan Demirci'yi çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet hastanesine kaldırıldı.