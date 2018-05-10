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 BU ARAÇTAN SAĞ ÇIKTI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2018 10:12 | Son Güncelleme

  * Arka koltuğa kadar aracın altına giren otomobilin sürücüsü araçtan sağ olarak çıkarıldı.

* Arka koltuğa kadar aracın altına giren otomobilin sürücüsü araçtan sağ olarak çıkarıldı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA
Sultangazi'de seyir halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobil, TIR'ın altına girdi. Arka koltuğa kadar aracın altına giren otomobil sürücüsü araçtan sağ olarak çıkarıldı.
Kaza sabah saatlerinde Habibler mevkii, Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Mehmet Elik'in kullandığı 47 AAB 326 plakalı TIR'a arkadan gelen Hakan Demirci'nin kullandığı 81 AC 602 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil, bagaj kısmına kadar TIR dorsesinin altına girdi. Büyük bir gürültü duyan ve ne olduğunu anlayamayan TIR şoförü, araçtan inince Demirci'yi otomobilin içinde sıkışmış olarak gördü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Arnavutköy itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan Hakan Demirci'yi çıkardı. Sıkıştığı yerden çıkarılan Demirci, sağlık ekiplerince Arnavutköy Devlet hastanesine kaldırıldı.

TELEFONU ÇALDI
İtfaiye ekipleri benzin sızan otomobilde herhangi bir yangın riskine karşı çalışma yaparken, Hakan Demirci'nin otomobilde bulunan telefonu çaldı. Sesi duyan itfaiye ekipleri bir süre çalan telefonu aradı. Arayan kişinin Demirci'nin iş arkadaşı olduğu öğrenildi. Telefonu açan İtfaiye amiri, kaza ve Demirci'nin durumu hakkında bilgi verdi. Yaşanan kazayı anlatan TIR şoförü Mehmet Elik, "Habibler Kavşağı'na doğru ilerlerken, trafikte olduğu için yavaş yavaş ilerliyordum. Birden bir ses duydum. Bir indim baktım otomobil. 1 kişi vardı içinde durumu iyiydi, konuşuyordu" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
Kaza yerinden görüntü
araçtan görüntü
İtfaiye ekiplerinden görüntü
Telefona cevap verilmesi
Kurtarma anı cep telefonu görüntüsü
Tır şoförü ile röportaj
Diğer detaylar

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