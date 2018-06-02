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"Bu aziz millet tarihi boyunca asla 'aman' demedi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 22:25 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci: - "Allah'ın izniyle bütün bu operasyonların, her türlü kötülüğün bir bir bittiğini geçmişte gördük, yine görmeye devam edeceğiz. Hiç unutmasınlar, asla akıllarından çıkarmasınlar, bu aziz millet tarihi boyunca asla 'aman' demedi"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Allah'ın izniyle bütün bu operasyonların, her türlü kötülüğün bir bir bittiğini geçmişte gördük, yine görmeye devam edeceğiz. Hiç unutmasınlar, asla akıllarından çıkarmasınlar, bu aziz millet tarihi boyunca asla 'aman' demedi." dedi.

Bakan Zeybekci, Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Honaz ilçesinde inşa edilen ilçe otogarı, yüzme havuzu ve itfaiye hizmet binasının açılışını yaptı.

İtfaiye binası bahçesinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Denizli'ye her gün yeni bir eserin kazandırıldığını dile getiren Zeybekci, yapmak istedikleri hizmetlerin hedefe ulaştığını görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

Seçim sürecinde insanların akıl ve vicdanlarına göre karar vermesi gerektiğini söyleyen Zeybekci, "Sadece Allah'ın size verdiği aklınızı ve vicdanınızı kullanın. Aklınızın ve vicdanınızın doğru dediği neyse onu yapın, gerisi teferruattır. Böyle fitnenin çok olduğu, at izinin it izine karıştığı, hakkın ve doğrunun, sahtekarla gerçek hizmet ehlinin, yalancıyla doğru söyleyenin birbirine karıştığı ortamda, İmam-ı Şafii 'düşmanların oklarına bakılmasını' söylemiş. 'Düşmanların oklarının hedefinde kim varsa bilin ki o doğrudur, o haktır ve onun yanından ayrılmayın' demiş." diye konuştu.

Ülke üzerinde oynanan oyunların birer birer savuşturulduğunun geçmişte görüldüğünü anlatan Zeybekci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Allah'ın izniyle bütün bu operasyonların, her türlü kötülüğün bir bir bittiğini geçmişte gördük. Yine görmeye devam edeceğiz. Hiç unutmasınlar, asla akıllarından çıkarmasınlar, bu aziz millet tarihi boyunca asla 'aman' demedi. Milyonlarca şehit oldu asla teslim olmadı. Bu millet kadar şehadete bu kadar mutlulukla, gülerek yürüyen başka hiçbir millet yoktur. Allah'ın izniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetin daha ilerisine, bırak namerde merde bile muhtaç olmayacak o Türkiye'ye doğru kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

Açılış ve iftar programlarına Vali Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Zeybekci, daha sonra Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

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Anahtar Kelimeler:
açılış honaz ilçesi iftar zeybekçi

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