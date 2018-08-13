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"Bu badireden de daha çok güçlenerek çıkacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 18:57 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Bu gelişim, bu dinamizm, yaşadığımız bu zorluklar bizi gelecekte çok daha güçlü kılacak buna inanıyoruz. Bu badireyi de atlatacağız demiyorum. Bu badireden de daha çok güçlenerek çıkacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bu gelişim, bu dinamizm, yaşadığımız bu zorluklar bizi gelecekte çok daha güçlü kılacak, buna inanıyoruz. Bu badireyi de atlatacağız demiyorum. Bu badireden de daha çok güçlenerek çıkacağız." dedi.

Atakum ilçesinde mali müşavirler ile bir araya gelen Karaaslan, burada yaptığı konuşmada, dünyaya özgürlük, demokrasi sunduğunu iddia eden ABD'nin, tüm dünyanın, özellikle Türkiye'nin gözünün içine bakarak tehditler savurduğunu söyledi.

Türkiye'nin her geçen yıl büyüdüğünü ve ilerlediğini belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Amerika başkanı tarafından tehdit edilen Türkiye'nin geleceğe çok daha güçlü idealinde asla ve asla geri adım atmadığına şahitlik ediyoruz. Bu gelişim, bu dinamizm, yaşadığımız bu zorluklar bizi gelecekte çok daha güçlü kılacak buna inanıyoruz. Bu badireyi de atlatacağız demiyorum. Bu badireden de daha çok güçlenerek çıkacağız. Çünkü 15 Temmuz'da bizi vatanımızla, bayrağımızla sınamaya çalıştılar ve biz canımızdan vazgeçtik. Böyle bir milleti bugün malıyla, parasıyla, dolarıyla sınamaya çalışıyorlar. Bu bir akıl tutulması olsa gerek. Bizi hiç tanımamış olduklarını burada bir kez daha anlıyoruz. Biz tarih boyunca özellikle 2 yıl önce 15 Temmuz'da nasıl bir millet olduğumuzu dünyaya gösterdik."

Ekonomide spekülasyonlara işaret eden Karaaslan, "Birtakım korku senaryolarına asla fırsat vermeyelim. Çünkü bu yüce millet malından vazgeçmekten hiç tereddüt duymaz ama göreceksiniz biz malımızdan da vazgeçmek zorunda kalmadan bu badireden de güçlenerek, büyüyerek çıkarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

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