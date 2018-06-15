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"Bu bayram, 'Bütün müminler kardeştir' ilahi tavsiyesine uyalım"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan, zulüm ve baskı altında inlerken imsakla iftarı ayırt edemeyen nice kardeşimizin kurtuluşu için yüce Rabbimize dua edelim. Gelin bu bayram, 'Bütün müminler kardeştir' ilahi tavsiyesine uyarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim" - "Bayram ibadettir, selamdır, duadır, sıla-i rahimdir, ülfettir, kardeşliktir. Bayram, dünya telaşından kimi zaman ihmal ettiğimiz büyüklerimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı ve komşularımızı hatırlamaktır. Bayram, yetimlerin başını okşama, kimsesizlerin kapısını çalma, muhtaçların yüzünü güldürme, hastalarla hemhal olma zamanıdır"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Süleymaniye Camisi'nde verdiği bayram hutbesinde, "Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan, zulüm ve baskı altında inlerken imsakla iftarı ayırt edemeyen nice kardeşimizin kurtuluşu için yüce Rabbimize dua edelim. Gelin bu bayram, 'Bütün müminler kardeştir' ilahi tavsiyesine uyarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim." dedi.

Süleymaniye Camisi'nde kılınan bayram namazı sonrası hutbe veren Erbaş, ramazan ayını geride bırakmanın hüznünün aynı zamanda da bayrama kavuşmanın sevincinin yaşandığını söyledi.

Ramazan boyunca sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek umuduyla nefisle mücadele edildiğini dile getiren Erbaş, "İmsakla başladığımız sabır imtihanını iftarın sevinciyle tamamladık. Teravihin birlik ve beraberliğinden, sadaka ve infakın serinliğinden nasibimizi aldık. Kur'an tilavetiyle ruhlarımızı besledik. Mukabelelerle on dört asır öncesine giderken okuduk, düşündük, ibret ve istikamet edindik. Ramazan sayesinde az ile yetinmenin ve paylaşmanın değerini bir daha kavradık. Nihayet ömür yolculuğumuzun en kıymetli duraklarından biri olan bayrama kavuştuk. Bugün Rabbimizin eşsiz ikramına şükretme, huzur ve mutluluğumuzu paylaşma zamanıdır." ifadelerini kullandı.

Bayramın, maddi ve manevi bir arınmanın ardından fıtrata dönüş, öze yöneliş olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, şunları aktardı:

"Bayram ibadettir, selamdır, duadır, sıla-i rahimdir, ülfettir, kardeşliktir. Bayram, dünya telaşından kimi zaman ihmal etiğimiz büyüklerimizi, akrabalarımızı, dostlarımızı ve komşularımızı hatırlamaktır. Bayram, yetimlerin başını okşama, kimsesizlerin kapısını çalma, muhtaçların yüzünü güldürme, hastalarla hemhal olma zamanıdır. Bayrama sevinçle ulaşan her mümine, bu sevinci elinden geldiğince yaymak ve yaralı gönüllere merhem olmak yaraşır."

- "Gelin bu bayram, 'Bütün müminler kardeştir' ilahi tavsiyesine uyalım"

Ramazanı fırsat, bayramı mükafat bilmeleri gerektiğini ifade eden Erbaş, "Birbirimize soframızı açtığımız gibi gönlümüzü de açalım. Küskünlüklere ve dargınlıklara son vererek güven ve samimiyet köprüleri kuralım. Önce biz adım atalım, gelmeyene gidelim, aramayanı arayalım. Kine, öfkeye, hasede, fesada sırtımızı dönerek birbirimize sarılalım.
Gelin, bu bayram anne babalarımızın duasını alarak cennete açılan kapılardan geçelim. Acısıyla tatlısıyla hayat imtihanını birlikte yüklendiğimiz eşlerimizin gönlünü yapalım. Yavrularımızı sevindirip ailemiz için emek vererek Allah'ın rızasına erişelim." dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, dünyada zulüm gören Müslümanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Silahların gölgesinde bayram sevincini yaşayamayan, zulüm ve baskı altında inlerken imsakla iftarı ayırt edemeyen nice kardeşimizin kurtuluşu için yüce Rabbimize dua edelim. Gelin bu bayram, 'Bütün müminler kardeştir' ilahi tavsiyesine uyarak birlik ve beraberliğimizi pekiştirelim. Kendimiz için istediğimizi kardeşlerimiz için de isteyerek kamil mümin olma yolunda yürüyelim. Aynı Rabbe, aynı kitaba, aynı peygambere iman ettiğimizi, aynı kıbleye yöneldiğimizi hatırımızdan çıkarmayalım. Hakiki anlamda bayramın, barışın, esenliğin ve adaletin bizim elimizle yeryüzünde kaim olacağını unutmayalım."

Erbaş ile İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

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