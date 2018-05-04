HABER

"Bu bir seçim işbirliğidir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 11:30 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: - "İttifak konusu bu sıralarda gerçekleşecek. Bu bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gidilecektir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile yapacakları ittifaka ilişkin, "Bu bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gidilecektir." dedi.

Karamollaoğlu, Ankara Merkez Seçim Kurulu Başkanlığı binasına gelerek kayıtlı olduğu Çankaya 3. İlçe Seçim Kurulu'nda cumhurbaşkanı adayı için imza verdi.

Cumhurbaşkanı aday gösterme formunda, "cumhurbaşkanı adayım" kısmına kendi adını yazan Karamollaoğlu, ilgili formun bir nüshasını da gazetecilere gösterdi.

İmza işleminin ardından çıkışta gazetecilere açıklama yapan Karamollaoğlu, "Hayırlı olsun. Bir görevi yerine getirdik. Bu ilk adım. İnşallah imzalar süratle toparlanır. Arkasından tam olarak çalışmalar başlayacak." diye konuştu.

Karamollaoğlu, CHP, İYİ Parti ve Demokrat Parti ile yapacakları ittifaka ilişkin bir soru üzerine de şunları söyledi:

"İttifak konusu da zaten bu sıralarda gerçekleşecek. Bu bir seçim işbirliğidir. Bir bakıma anayasanın partileri zorlaması neticesinde böyle bir yola gidilecektir. Bu da aslında memlekette huzur ve barışın bir arada olmanın ilk adımıdır diye düşünüyorum. Hayırlı olsun."

100 bin imzanın bugün tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin soruya da Karamollaoğlu, "Cumaya biterse memnun oluruz. 100 bin imza toplandıktan sonrası ekstra olarak gelir." karşılığını verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif ettiCHP'nin cumhurbaşkanı adayını canlı yayında tarif etti
AK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorumAK Parti'den İnce'nin adaylığına ilk yorum
Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?Akar, Abdullah Gül'ü neden ziyaret etti?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı adayı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolaoğlu

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yurt dışı kamu personelinin izinleri durduruldu

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Muharrem İnce ne kadar oy alır? 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anket sonuçları

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

Çorum'da halk mezarlığa gece de akın etti! 'Kızı bulduk' söylentisi ortalığı karıştırdı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Eski futbolcu Pavel Pergl intihar etti

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Sen Anlat Karadeniz'de pes dedirten hata!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Adem Huduti'nin cezası belli oldu!

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları 2018, Herkese uygun güzel, uzun, kısa veya resimli Cuma mesajları

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Süper Loto sonuçları 3 Mayıs: Ayın ilk çekilişinde büyük ikramiye arttı!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Kahramanmaraş trafiğinde şok görüntü!

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Başkent kulisi: Hulusi Akar-Abdullah Gül görüşmesinin nedeni belli oldu

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

Ozan Melin İngiltere'yi karıştırdı! 'Doktorum' dedi, kadınları bu hale getirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.