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"Bu bir veda değil tam tersine bu bir buluşmanın kutlaması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 20:21 | Son Güncelleme

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı: "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra kurulan ilk millet bahçesi olmak için geceli, gündüzlü çalışıyoruz"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra kurulan ilk millet bahçesi olmak için geceli, gündüzlü çalışıyoruz." dedi.

Avcı, yıkım ihalesi tamamlanan Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 55 dönüm üzerine kurulu Atatürk Stadyumu'nun yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacağını anımsattı.

Eskişehir'in en önemli ihtiyacının yeşil alan olduğunu ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Bu bir veda değil tam tersine bu bir buluşmanın kutlaması. Eski stadımızdan yeni stadımıza gidiyoruz. Burası da millet bahçesi olarak Eskişehirlilere hizmet etmeye devam edecek. Eskişehir, gerçekten bu tür yeşil mekanlara çok ihtiyaç duyan bir kentimiz. Burası 55 dönüm, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra kurulan ilk millet bahçesi olmak için geceli, gündüzlü çalışıyoruz. Buranın altı da otopark olacak. Millet bahçesinin içinde herhangi bir yapılaşma olmayacak. Ben bugünü buruk değil aksine sevinçli bir gün olarak görüyorum."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, aynı anda hem hüznü hem de mutluluğu yaşadıklarını belirterek, buranın millet bahçesine dönüşerek kent halkına hizmet verecek olmasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da 33 bin kişilik yeni stadın yapılmasının ardından Eskişehir Atatürk Stadı'nın atıl kaldığını belirterek, "Hep bu stadın ne olacağı düşüncesi vardı. Bina, ev, alışveriş merkezi mi yapılacak? Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla burası millet bahçesi haline gelecek dolayısıyla Eskişehir halkının faydalanabileceği güzel bir alan olacak." dedi.

Atatürk Stadı'na veda etkinliğine, AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda Eskişehirspor taraftarı katıldı.

Konuşmaların ardından, Eskişehir'in efsane futbolcuları ile Vali Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç'in yanı sıra aralarında basın mensuplarının da bulunduğu iki takım dostluk maçı yaptı. Karşılaşmayı "efsanelerden" oluşan takım 2-0 kazandı.

Eskişehir'de spor müsabakalarına 1953 yılından itibaren 15 bin seyirci kapasitesiyle hizmet veren Atatürk Stadyumu, 33 bin kişilik yeni stadyumun geçen yıl tamamlanması sonucu atıl kaldı.

Mustafa Kemal Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Stadyumu'na ihtiyaç kalmayınca yerine meydan ve ''millet bahçesi'' yapılması kararlaştırıldı.

Toplam 56 bin 400 metrekare olarak projelendirilen meydanda yeşil alan, otopark ve rekreasyon alanları bulunacak, sosyal hizmetler sunan yapılar yer alacak. Millet bahçesinde muhtelif çiçekler ve endemik bitkiler yer alacak.

Alanda nelerin olmasını istediklerine yönelik vatandaşla bir anket de yapıldı. Alan, tamamlandığında Türkiye'nin en büyük kent meydanlarından biri olacak.

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AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı atatürk stadyumu millet bahçesi

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