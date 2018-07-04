ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra kurulan ilk millet bahçesi olmak için geceli, gündüzlü çalışıyoruz." dedi.

Avcı, yıkım ihalesi tamamlanan Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 55 dönüm üzerine kurulu Atatürk Stadyumu'nun yıkılarak yerine millet bahçesi yapılacağını anımsattı.

Eskişehir'in en önemli ihtiyacının yeşil alan olduğunu ifade eden Avcı, şunları söyledi:

"Bu bir veda değil tam tersine bu bir buluşmanın kutlaması. Eski stadımızdan yeni stadımıza gidiyoruz. Burası da millet bahçesi olarak Eskişehirlilere hizmet etmeye devam edecek. Eskişehir, gerçekten bu tür yeşil mekanlara çok ihtiyaç duyan bir kentimiz. Burası 55 dönüm, Cumhurbaşkanımızın açıklamalarından sonra kurulan ilk millet bahçesi olmak için geceli, gündüzlü çalışıyoruz. Buranın altı da otopark olacak. Millet bahçesinin içinde herhangi bir yapılaşma olmayacak. Ben bugünü buruk değil aksine sevinçli bir gün olarak görüyorum."

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, aynı anda hem hüznü hem de mutluluğu yaşadıklarını belirterek, buranın millet bahçesine dönüşerek kent halkına hizmet verecek olmasının kendilerini gururlandırdığını kaydetti.