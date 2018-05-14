Bu bisiklet hem obeziteden kurtarıyor hem elektrik üretiyor

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Fatih Ortaokulu öğrencileri, TÜBİTAK proje çalışmaları kapsamında, öğretmenleri ile özellikle obez çocukların kilo vermeleri ve sağlıklı yaşayabilmeleri için elektrik üreten bisiklet tasarladı. Tasarlanan bisiklete binip pedal çeviren öğrenciler bir taraftan spor yapıyor, bir taraftan da okul ihtiyaçlarında kullanılmak üzere elektrik üretiyor.

Alaşehir'deki Fatih Ortaokulu'nda, bir süre önce TÜBİTAK proje çalışmaları kapsamında, öğrenciler fen bilgisi öğretmeni Tekin Tapan ile hem obezite sorunu olan öğencilerin, spor yaparken zayıflayabileceği hem de elektrik üretebilecekleri 'elektrik üreten bisiklet' tasarlamak için çalışma başlattı. Bu kapsamda, bir aylık bir çalışma sonucunda arka lastiği sökülmüş bir bisiklet, bisiklet park sehpası, kayış, akü ve dinamo kullanılarak 'elektrik üreten bisiklet' yapıldı. Pedalın çevrilmesiyle kayış yardımıyla dönen jantın oluşturduğu hareket enerjisinin dinamo yardımıyla elektriğe dönüştürülüp, bir aküde toplanmasını sağlayan 'elektrik üreten bisiklet' ilgi çekti. Sadece pedal çevrilerek elde edilen elektrik ile vantilatör çalıştırılabildiği, elektrikli aletlerin şarj edilebildiği ve akülerde toplanarak geceleri bahçe aydınlatmasında kullanılabildiği belirtildi.