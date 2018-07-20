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"Bu bölgede terörü yaşatmayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 22:44 | Son Güncelleme

Muş Valisi Aziz Yıldırım: - "Vatandaşlarımızla beraber olduğumuzda, vatandaşlarımız teröristi gördüğünde bize anında haber verdiğinde bu bölgede terörü yaşatmayacağız"

Muş Valisi Aziz Yıldırım, "Vatandaşlarımızla beraber olduğumuzda, vatandaşlarımız teröristi gördüğünde bize anında haber verdiğinde bu bölgede terörü yaşatmayacağız." dedi.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek tarafından Ekindüzü köyünde yaptırılan caminin açılışında konuşan Vali Yıldırım, bir zamanlar terörle anılan bölgede artık huzurun hakim olduğunu söyledi.

Vatandaşların huzur içerisinde hem tarlalarını ektiğini hem de yaylalara çıkarak hayvanlarını otlattığını belirten Şimşek, " Gelenin huzur bulacağı bir bölge. Onun için vatandaşlarımızın bu bölgelerde yaylacılık yapmasını özellikle öneriyoruz." dedi

Yıldırım, yollar ve yaylaların vatandaşın hizmetinde olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Buraların güvenli olduğuna inanıyoruz. Bu şekilde de devam edeceğiz. Fakat bu güveni devam ettirebilmek tabi ki vatandaşlarımızla beraber olabilecek bir çabadır. Vatandaşlarımızla beraber olduğumuzda vatandaşlarımız teröristi gördüğünde bize anında haber verdiğinde bu bölgede terörü yaşatmayacağız. Bu bölgede, güvenlik konusunda da en ufak bir tereddüt yaşanmayacak."

AK Parti Muş Milletvekili Şimşek de bölgenin güvenli bir hale geldiğini belirterek, "Şu anda kesinlikle bir zafiyeti yok. İnşallah bereket ve huzur devam edecektir." dedi.

Açılışa, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Şahin, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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