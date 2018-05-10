'Bu bürokrasi Erdoğan'ı yeme kapasitesine sahip'

Bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ı konu alan Ardan Zentürk’ün yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Sayın Erdoğan…

Evet, haklısınız, Türkiye şu anda, tıpkı Rusya ve İran’da olduğu gibi emperyalizmin bir “döviz kuru kumpası” ile karşılaştı, ama, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı ile Maliye Bakanlığı bünyesindeki bu yapılanmayı Tansu Çiller döneminden bu yana izleyen bir dostunuz olarak söylüyorum, yaşanmakta olanlar karşılaşacağınız sorunların henüz başlangıcıdır…

Bu mücadelede, Merkez Bankası ve Hazine’nin görevi dış borç sarmalının önünü keserek, yüksek faizlerle bu memleketin helal değerlerinin küresel fonlara aktarılmasını önlemek, Maliye’nin görevi ise “Düyun-u Umumiye” gibi hareket etmemektir.

Artık, bankalardaki toplam mevduatın yarısına nüfusun binde 2’sinin (yüzde 1 bile değil) sahip olduğu bu ülkede “milli-yerli ekonomi programını” geliştirecek, neo-liberal kıskaçtan kurtulmamızı sağlayacak beyinlere ihtiyacımız var.

ERDOĞAN’I CHAVEZLEŞTİRME

Bakın, Washington’daki neo-con/Siyonist lobinin tetikçisi Michael Rubin, daha 15 Temmuz’un dumanı tüterken, 5 Aralık 2016’da, Türkiye Venezuella olur mu? (http://www.aei.org/publication/could-turkey-become-venezuela/) diye yazılar döktürüyordu. Dünyanın en zengin petrol yataklarına sahip Venezuella’yı bu hale getirenin kim olduğunu anlatmama gerek var mı, Erdoğan, Maduro’ya destek çıktıktan sonra ülkede istikrar sağlanabildi.