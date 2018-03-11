Bu camide 1 haftadır elektrikler yok

Afyonkarahisar’da bulunan Kabaklı Camii’nde 1 hafta önce meydana gelen arızadan dolayı elektrik bulunmazken, cemaat de namazını soğukta kılmak zorunda kalıyor. Defalarca bildirilmesine rağmen giderilmeyen elektrik arızası, imam ve müezzinin de ses sistemini kullanamamasına neden oluyor.

Kent merkezinde bulunan ve özellikle esnafın Cuma namazlarını kıldığı Kabaklı Cami’nde bundan 1 hafta önce rüzgar nedeniyle dış hatta elektrik arızası meydana geldi. Cemaatin defalarca elektrik arıza servisini arayıp arızanın giderilmesi talebinde bulunmasına rağmen aksaklık bir türlü giderilmedi. Isınma sistemlerinin elektrikle sağlanması nedeniyle de son iki Cuma namazında ve diğer vakit namazlarında cemaat soğukta namaz kılmak zorunda kalırken, ses sistemi de kullanılamıyor.

“Cemaat soğukta namaz kıldı ve ses sisteminden yararlanamadı”

Kabaklı Cami Dernek Başkanı Ahmet Kaplan, caminin dış hatlarında meydana gelen elektrik arızasının bir türlü giderilmediğini belirterek, “Geçen Cuma günü biz burada Cuma namazını elektriksiz bir ortamda kıldık. Cemaat soğukta namaz kıldı ve ses sisteminden yararlanamadı ne yazık ki. Biz 1 haftadır arıyoruz 186’yı fakat bize ’tamam sorun gideriliyor’ diye mesaj geliyor, mesaj gelince biz bakıyoruz hala elektriğimiz açılmamış. Camimizin iç hattını kontrol ettirdik, camimizin iç hattında problem yok, dışarıdan gelen dış hatta nötr denilen rüzgar dolayısıyla tel fırtmış. O yüzden elektrik alamıyoruz. Sorunumuza 1 haftadır çözüm bulunamadı. Arıza arabası geçiyordu çarşıda dükkanımın önünde onlara bildirdim. ‘Bir haftadır sorunumuz giderilmedi’ dedim. ‘Tamam, ağabey not alıyorum’ dedi. Fakat hala sorunumuz giderilmedi” dedi.

“İki Cuma’dır elektriksiz Cuma namazı kılıyoruz”

Cami cemaatinden Hüseyin Göksal ise “Ben bu derneğin üyesiyim ve cami cemaatiyim. Camiye iki cumadır kontrole geliyorum. Anahtarı açtım kontrol etti, anahtarı açtım elektrik yok. İki cumadır elektriksiz Cuma namazı kılıyoruz. Sorun dış hattaki arızadan. Hiç kontrole gelinmedi. Cami elektrik kesintisi nedeniyle ısınamıyor, mikrofon açılmıyor. Elektrik olmadığı için cemaat burada azalıyor” diye konuştu.