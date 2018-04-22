Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu CHP'nin geleneğinde eskiden beri var." dedi.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Sakarya İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılan Bak, TBMM'de milletvekilleri olarak seçim kararı aldıklarını anımsatarak, AK Parti'nin seçime her zaman hazır olduğunu ve partinin milletin kendisi olduğunu dile getirdi.

Bak, muhalefetin şokta olduğunu ifade ederek, "Bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu CHP'nin geleneğinde eskiden beri var. Bu transferler milletin tasvip etmediği şeyler. Çünkü millet sadece sandıkta hesabı sorar. Biz her zaman millete güveniyoruz, her zaman milletle beraberiz. Türk siyasetinde gençleri siyasete atan ve onların önünü açan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirdiklerini anımsatan Bak, gençlere güvendiklerini, onların önünü açtıklarını, büyüyen, gelişen ve güçlü bir Türkiye istediklerini ifade etti.