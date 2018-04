Bak, muhalefetin şokta olduğunu ifade ederek, "Bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu CHP'nin geleneğinde eskiden beri var. Bu transferler milletin tasvip etmediği şeyler. Çünkü millet sadece sandıkta hesabı sorar. Biz her zaman millete güveniyoruz, her zaman milletle beraberiz. Türk siyasetinde gençleri siyasete atan ve onların önünü açan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Sakarya İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılan Bak, TBMM'de milletvekilleri olarak seçim kararı aldıklarını anımsatarak, AK Parti'nin seçime her zaman hazır olduğunu ve partinin milletin kendisi olduğunu dile getirdi.

"O hain darbe girişiminin sonrasında bir toplantıya katıldım. O toplantıda hapse atılanları soruyorlardı bize Amerikalı yetkililer, Avrupa'dan milletvekilleri diyorlardı ki, 'Artık Türk Ordusu güçsüz çünkü 250 generali hapse attınız' Ben ise onlara şu cevabı verdim; 'Şimdi Türk Ordusu daha güçlü. Çünkü Türk Ordusu içindeki hainleri temizledi, bu hainleri temizleyince bu ordunun her bir askeri o hainler gibi değildir, arslan yürekli birer komutandır. Dolayısıyla Türk Ordusu daha güçlüdür.'

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci görevlerinin uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirten Bak, "Gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Sakarya'da sporun da ayrı bir yeri var. Sakaryaspor'da seyircisiyle bütünleşerek hedefe doğru yürüyor. Sakarya Türk sporunda önemli bir yere sahip. Sakarya'ya ne yapsak az, Sakarya her seçimde bizlerden desteklerini esirgemiyor. İnşallah bunu 24 Haziran'da da göreceğiz." ifadesini kullandı.

Ardından Fırat Kalkanı Operasyonu yaptık. Bu operasyonda Cerablus, El-Bab'da DEAŞ'li militanları ordumuz etkisiz hale getirdi. Bu operasyondan sonra bu Avrupalı yetkililerle bir araya geldiğimizde onlar haklı çıktığımızı söyledi. Ben de onlara 'Karşınızdaki ordu Türk Ordusu. Her Türk asker doğar, her Türk vatanını sever, her Türk vatandaşı şehit olamaya hazırdır. Dolayısıyla ordumuzla gurur duyuyoruz.' dedim. Sonra sınırımızda bir terör devleti kurmaya kalktılar. Onunla ilgili olarak da sayın Cumhurbaşkanımız buna müsaade edilmeyeceğini söyledi. Bir sürü hazırlık yaptılar ama bir şeyi hesaba katmadılar; Arslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortaya çıkınca PKK'nın, YPG'nin çakalları kaçacak delik aradı."

Kongrede, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişli ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, belediye başkanları ve partililer yer aldı.