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"Bu CHP'nin geleneğinde eskiden beri var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 19:32 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: - "(CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesi) Bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu CHP'nin geleneğinde eskiden beri var"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CHP'li 15 milletvekilinin İYİ Parti'ye geçmesine ilişkin, "Bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu CHP'nin geleneğinde eskiden beri var." dedi.

Atatürk Spor Salonunda düzenlenen AK Parti Sakarya İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresine katılan Bak, TBMM'de milletvekilleri olarak seçim kararı aldıklarını anımsatarak, AK Parti'nin seçime her zaman hazır olduğunu ve partinin milletin kendisi olduğunu dile getirdi.

Bak, muhalefetin şokta olduğunu ifade ederek, "Bir yandan cumhurbaşkanı adayları ortaya çıktı bir yandan transfer sezonu başladı. Milletvekilleri transfer oluyor. Bu CHP'nin geleneğinde eskiden beri var. Bu transferler milletin tasvip etmediği şeyler. Çünkü millet sadece sandıkta hesabı sorar. Biz her zaman millete güveniyoruz, her zaman milletle beraberiz. Türk siyasetinde gençleri siyasete atan ve onların önünü açan lider Recep Tayyip Erdoğan'dır." diye konuştu.

Seçilme yaşını 30'dan 18'e indirdiklerini anımsatan Bak, gençlere güvendiklerini, onların önünü açtıklarını, büyüyen, gelişen ve güçlü bir Türkiye istediklerini ifade etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak birinci görevlerinin uyuşturucu ile mücadele olduğunu belirten Bak, "Gençlerimizi yalnız bırakmayacağız. Sakarya'da sporun da ayrı bir yeri var. Sakaryaspor'da seyircisiyle bütünleşerek hedefe doğru yürüyor. Sakarya Türk sporunda önemli bir yere sahip. Sakarya'ya ne yapsak az, Sakarya her seçimde bizlerden desteklerini esirgemiyor. İnşallah bunu 24 Haziran'da da göreceğiz." ifadesini kullandı.

Bakan Bak, 15 Temmuz hain darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla gençlerin, milletin meydanlara koştuğunu ve meydanlarda ''Halkın gücü, milletin gücü tankın gücünü yenmiştir'' dediğini hatırlattı.

- "Arslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer"

Halkın o hainleri meydanlara gömdüğünü kaydeden Bakan Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"O hain darbe girişiminin sonrasında bir toplantıya katıldım. O toplantıda hapse atılanları soruyorlardı bize Amerikalı yetkililer, Avrupa'dan milletvekilleri diyorlardı ki, 'Artık Türk Ordusu güçsüz çünkü 250 generali hapse attınız' Ben ise onlara şu cevabı verdim; 'Şimdi Türk Ordusu daha güçlü. Çünkü Türk Ordusu içindeki hainleri temizledi, bu hainleri temizleyince bu ordunun her bir askeri o hainler gibi değildir, arslan yürekli birer komutandır. Dolayısıyla Türk Ordusu daha güçlüdür.'

Ardından Fırat Kalkanı Operasyonu yaptık. Bu operasyonda Cerablus, El-Bab'da DEAŞ'li militanları ordumuz etkisiz hale getirdi. Bu operasyondan sonra bu Avrupalı yetkililerle bir araya geldiğimizde onlar haklı çıktığımızı söyledi. Ben de onlara 'Karşınızdaki ordu Türk Ordusu. Her Türk asker doğar, her Türk vatanını sever, her Türk vatandaşı şehit olamaya hazırdır. Dolayısıyla ordumuzla gurur duyuyoruz.' dedim. Sonra sınırımızda bir terör devleti kurmaya kalktılar. Onunla ilgili olarak da sayın Cumhurbaşkanımız buna müsaade edilmeyeceğini söyledi. Bir sürü hazırlık yaptılar ama bir şeyi hesaba katmadılar; Arslanlar meydana çıkınca çakallara kaçmak düşer. Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Silahlı Kuvvetleri ortaya çıkınca PKK'nın, YPG'nin çakalları kaçacak delik aradı."

Kongrede, AK Parti Sakarya milletvekilleri Recep Uncuoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Şaban Dişli ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç, belediye başkanları ve partililer yer aldı.

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AK Parti Sakarya İl 5. Gençlik Kolları Olağan Kongresi Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

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