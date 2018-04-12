Bu çilek pazara kalmadan tükeniyor

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği, daha meyve vermeden alıcı buluyor.
Kasım ayında toprakla buluşan fideler nisanın ilk haftalarından itibaren çiçek açarken mayıs ayı başında da ilk Osmanlı çileği hasadı yapılacak.
Fide azlığı ve yetiştirilmesindeki zorluk nedeniyle ilçede sadece 3 köyde 8-10 aile tarafından üretilen Osmanlı çileğinin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarlada kilogramının 25-30 liradan alıcı bulması bekleniyor.
Kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep edilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.
Yurt içi ve yurt dışından yoğun rağbet gören Osmanlı çileği, henüz tarlada çiçek halindeyken satılıyor. Yoğun talebe bugüne kadar cevap veremeyen üreticiler, önümüzdeki yıllarda talepleri karşılayabilmeyi hedefliyor.
Kocaali Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönüm alan üzerine kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi'nde üretilen fidelere herhangi bir zarar verilmemesi için ise alan güvenlik kameraları ile 24 saat takip ediliyor.
- "Altın gibi bir meyve"
Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticiyi Koruma Derneği Başkan Vekili Şaban Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ton toplanan Osmanlı çileğinde bu yıl rekoltenin daha yukarılara çıkmasının beklendiğini söyledi.
Osmanlı çileğinin üretimini arttırmak için başlatılan çalışmaların meyvelerini verdiğini anlatan Çetinkaya, "En büyük sıkıntımız fideydi. Bölgede fide üretimini gerçekleştirdik, üretiyoruz. Bahçelerimiz de genişleyecek. Bahçelerin genişlemesi demek bölgedeki rekoltenin giderek artması demek." dedi.
"Osmanlı çileği o kadar değerli, altın gibi bir meyve ki daha bahçede çiçekte iken bile alıcısı bizleri arayıp bulup satın almak istediğini ifade ediyor." diyen Çetinkaya, bölgedeki çileklerin neredeyse tamamının alıcısı hazır, satılmış durumda olduğunu vurguladı.
Çetinkaya, tüm boş arazileri Osmanlı çileği ekerek değerlendirmeleri gerektiğini belirterek, dernek olarak da çalışmalarının bu yönde geliştiğini dile getirdi.
- "Maalesef taleplere cevap veremedik"
Şaban Çetinkaya, derneğe yurt içi ve dışından tonlarca sipariş geldiğini ancak gelen talepleri karşılayamamanın üzüntüsünü yaşadıklarına değinerek, "Talep çok değişik yerlerden geliyor ülkemizin her tarafından olduğu gibi yurt dışından da Osmanlı çileğine talep var. Biz yine ezikliği yaşıyoruz, maalesef bu taleplere bugüne kadar olumlu cevap veremedik. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu talepleri karşılayacak seviyeye gelecektir." ifadelerini kullandı.
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