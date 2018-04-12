Bu çilek pazara kalmadan tükeniyor

MUSTAFA KEMAL BEKTAŞ - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, pembe rengi, aroması ve kokusuyla eşsiz özelliğe sahip Osmanlı çileği, daha meyve vermeden alıcı buluyor.

Kasım ayında toprakla buluşan fideler nisanın ilk haftalarından itibaren çiçek açarken mayıs ayı başında da ilk Osmanlı çileği hasadı yapılacak.

Fide azlığı ve yetiştirilmesindeki zorluk nedeniyle ilçede sadece 3 köyde 8-10 aile tarafından üretilen Osmanlı çileğinin, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da tarlada kilogramının 25-30 liradan alıcı bulması bekleniyor.

Kozmetikten gıdaya kadar farklı sektörlerce talep edilen, yöredeki kestane toprağında yerli kara çilekle etkileşime girerek özgün çeşit olarak ünlenen Osmanlı çileği, tadı ve aromasıyla öne çıkıyor.

Yurt içi ve yurt dışından yoğun rağbet gören Osmanlı çileği, henüz tarlada çiçek halindeyken satılıyor. Yoğun talebe bugüne kadar cevap veremeyen üreticiler, önümüzdeki yıllarda talepleri karşılayabilmeyi hedefliyor.

Kocaali Mahallesi'nde yaklaşık 5 dönüm alan üzerine kurulan Osmanlı Çileği Fide Üretim Merkezi'nde üretilen fidelere herhangi bir zarar verilmemesi için ise alan güvenlik kameraları ile 24 saat takip ediliyor.