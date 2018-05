BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "Bu coğrafya hepimizin. Bu milletin içine nifak sokmaya çalışanlara karşı tek vücut olup buna müsaade etmememiz lazım. Bu coğrafyayı sokakta bulmadık" dedi.

Öğretmenevi'nde kanaat önderleriyle iftarda bir araya gelen Vali Ustaoğlu, konuşmasında, Bitlis'e geldiği günden bu yana kadim toprakların ne kadar kıymetli olduğunu her yerde dile getirdiğini anlattı.

"Bu coğrafyanın kahrını, çilesini ve acılarını sizler çektiniz" diyen Ustaoğlu, şöyle konuştu:

"Bunların tekrar edilmemesi ve yaşanmaması adına herkesin üzerine düşen görevleri var. Herkesin elini taşın altına koyarak bu millet ve memleketin geleceği için yapacağı çok işler var. Ülkenin geçirdiği süreci hepimiz biliyoruz. Birkaç gündür ekonomik ve döviz üzerinde yaşananları gördüğümüzde ülke üzerinde oynanan oyunların ne kadar büyük olduğunu net olarak görüyoruz."

- "Bu coğrafyayı sokakta bulmadık"

Bu ülkede yaşananların iyi idrak edilmesi gerektiğini belirten Ustaoğlu, "Bu coğrafya hepimizin. Bu milletin içine nifak sokmaya çalışanlara karşı tek vücut olup buna müsaade etmememiz lazım. Bu coğrafyayı sokakta bulmadık. Bu coğrafyada binlerce yıldır 100 binlerce şehit vererek bu topraklarda 640'tan beri ezan sesleri vardı. Ezanın susmaması, bayrağın göklerden inmemesi adına her birimizin üzerine düşen görevi yapması lazım." dedi.

Birkaç yıl önce bu sokaklarda herkesin tedirgin bir şekilde dolaştığını, köylere gidilmekte sıkıntı çekildiğini anımsatan Ustaoğlu, "Devletimiz tüm güvenlik güçleriyle en uç köşede, her dağın zirvesinde ve her ağacın kabuğuna kadar her yere hakimiz. Nereye gitmek istesek Allah'a şükür gidip geliyoruz. Bu huzur ortamımızı bozmak isteyenlere karşı tek vücut olup mücadele vermemiz lazım." diye konuştu.