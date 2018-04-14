- "Bu çok gecikmiş bir operasyondur"

KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Suriye'de Beşşar Esed rejimine yönelik ABD, İngiltere ve Fransa tarafından düzenlenen askeri operasyona ilişkin, "Keşke bu zalim Esed ilk kimyasal silahı kullandığında ABD hatta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kendi üzerine düşeni yapsaydı da 100 binlerce masum insan hayatını kaybetmeseydi. Operasyon yerinde bir operasyondur." dedi.

Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çayırova'da yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu tanıtım programında yaptığı konuşmada, dünya ve Türkiye gündeminin hızlı değiştiğini söyledi.

Karar çıkan 28 Şubat davasına değinen Işık, "Alınan cezalardan daha önemlisi, bir darbe Türkiye'nin hukuk sistemi içerisinde ister klasik darbe olsun ister modern darbe olsun ister post modern darbe olsun isterse farklı isimle olsun, bir darbe ilk defa hukuk önünde mahkum edilmiş oldu. Bu Türk demokrasi tarihi açısından son derece önemli bir gündür ve karardır. Ülkeyi halkın seçtiği insanlar yönetir. Seçilen hükümetin görevini yapmasını engelleyecek, demokrasi dışı her türlü girişim hukuk önünde cezalandırılmalıdır." diye konuştu.