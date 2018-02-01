Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

RTÜK, 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisi nedeniyle cezalandırdığı TV8’e bu kez de “Allah Baba” şarkısı nedeniyle ceza kesti. “Yetenek Sizsiniz” programında sahne alan dans grubunun gösterisi sırasında çalan ve “Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba’ya” ifadelerini içeren ve 7 Kocalı Hürmüz eserinde de yer alan şarkının “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna” karar verildi. Oyçokluğu ile alınan kararda, Allah’a “baba” atfında bulunulmasının; Kuran’da değil Yahudilik ve Hıristiyanlıkta yer aldığı belirtildi. Diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun hafife alınmasının yayın ihlali olduğu değerlendirildi.

Daha önce 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisini cezalandıran RTÜK, “Yetenek Sizsiniz” programı nedeniyle yine TV8’i cezalandırdı. Programın 27 Aralık 2017 tarihli bölümündeki, “Ottoman Tiyatral Dans Grubu” sahneye çıktı ve Türk sineması ve Türk tiyatrosunun önemli yazarı Sadık Şendil’in kaleme aldığı “7 Kocalı Hürmüz” eserinde de yer alan “El Hubb” şarkısı eşliğinde performans sergiledi.