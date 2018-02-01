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Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 06:16 | Son Güncelleme

RTÜK, ‘Yetenek Sizsiniz’ programında söylenen “7 Kocalı Hürmüz” şarkısında geçen “Allah Baba” ifadesiyle ilgili olarak Diyanet fetvasını andıran bir rapor yazdı. Raporda “Kuranı Kerim’de, Allah’ın cinsiyet, doğurma ve doğurulma gibi insana atfedilen özelliklerden münezzeh olduğu açıkça belirtilmektedir” denildi. TV 8’e 1 milyon TL’nin üzerinde ceza kesilmesi gündemde.

Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

RTÜK, 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisi nedeniyle cezalandırdığı TV8’e bu kez de “Allah Baba” şarkısı nedeniyle ceza kesti. “Yetenek Sizsiniz” programında sahne alan dans grubunun gösterisi sırasında çalan ve “Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba’ya” ifadelerini içeren ve 7 Kocalı Hürmüz eserinde de yer alan şarkının “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna” karar verildi. Oyçokluğu ile alınan kararda, Allah’a “baba” atfında bulunulmasının; Kuran’da değil Yahudilik ve Hıristiyanlıkta yer aldığı belirtildi. Diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun hafife alınmasının yayın ihlali olduğu değerlendirildi.

Daha önce 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisini cezalandıran RTÜK, “Yetenek Sizsiniz” programı nedeniyle yine TV8’i cezalandırdı. Programın 27 Aralık 2017 tarihli bölümündeki, “Ottoman Tiyatral Dans Grubu” sahneye çıktı ve Türk sineması ve Türk tiyatrosunun önemli yazarı Sadık Şendil’in kaleme aldığı “7 Kocalı Hürmüz” eserinde de yer alan “El Hubb” şarkısı eşliğinde performans sergiledi.

Söz konusu gösteri, raporda, “Bir sahne dolusu kadın dansçı, şiddetli bir biçimde erkek arzulayan, yatsıdan sonra yağmur duasına çıkar gibi dama çıkıp, bu istekleri için Allah’a dua edip yalvaran, duaların kabul edilmesi neticesinde de ‘Allah Baba’ya şükreden kadınları teatral bir biçimde canlandırmışlardır. Bu içerikte Allah; erkeksizlikten hayati düzeyde etkilenmiş kız evlatların bu yoksunluğunu erkek bolluğu ile giderecek erkek bir tanrıya, lütufkâr ve hoşgörülü bir babaya benzetilmektedir” ifadeleri ile değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceza RTÜK Yetenek Sizsiniz Allah Baba

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
saçmalık vatandaşları nasıl soyacağını şaşırdılar sanırım gene bir gemicik için para lazım
akrtük
Belki de şarkıyı söyleyen Hıristiyandır,sana ne bundan,aptal RTÜK,bunlar hep yalakalık hesapları.
para lazım galiba saçma sapan gerekçelerle ceza kesmeye başladılar. toplumda da konuşma arasında bazılarımızın kullandığu bir kelime. 1 milyon cezayı gerektirecek bir durum mudur yani bu .
ULAN SOKAKTA COGU İNSAN ALLAHA KÜFÜR EDİYOR SEN NU İDDİAYA CEZA KESECEKSEN BU SUC İSE KÜFÜRDE SUC KÜFÜR EDENİ ÖLDÜRSEK DEMEKKİ CEZA ALMAYACAZ ÖYLEMİİ
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