Bu da RTÜK fetvası! 'Allah Baba' ifadesine 1 milyon TL ceza

RTÜK, 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisi nedeniyle cezalandırdığı TV8’e bu kez de “Allah Baba” şarkısı nedeniyle ceza kesti. “Yetenek Sizsiniz” programında sahne alan dans grubunun gösterisi sırasında çalan ve “Gökten yağmur gibi herif yağacak, kızlar şükredin Allah Baba’ya” ifadelerini içeren ve 7 Kocalı Hürmüz eserinde de yer alan şarkının “Toplumun milli ve manevi değerlerine aykırı olduğuna” karar verildi. Oyçokluğu ile alınan kararda, Allah’a “baba” atfında bulunulmasının; Kuran’da değil Yahudilik ve Hıristiyanlıkta yer aldığı belirtildi. Diğer dinlerden etkileşimle zikredilmesi ve Müslümanlar açısından kutsal olan bir durumun hafife alınmasının yayın ihlali olduğu değerlendirildi.
Daha önce 7 yaşındaki kız çocukların şortlu dans gösterisini cezalandıran RTÜK, “Yetenek Sizsiniz” programı nedeniyle yine TV8’i cezalandırdı. Programın 27 Aralık 2017 tarihli bölümündeki, “Ottoman Tiyatral Dans Grubu” sahneye çıktı ve Türk sineması ve Türk tiyatrosunun önemli yazarı Sadık Şendil’in kaleme aldığı “7 Kocalı Hürmüz” eserinde de yer alan “El Hubb” şarkısı eşliğinde performans sergiledi.
Söz konusu gösteri, raporda, “Bir sahne dolusu kadın dansçı, şiddetli bir biçimde erkek arzulayan, yatsıdan sonra yağmur duasına çıkar gibi dama çıkıp, bu istekleri için Allah’a dua edip yalvaran, duaların kabul edilmesi neticesinde de ‘Allah Baba’ya şükreden kadınları teatral bir biçimde canlandırmışlardır. Bu içerikte Allah; erkeksizlikten hayati düzeyde etkilenmiş kız evlatların bu yoksunluğunu erkek bolluğu ile giderecek erkek bir tanrıya, lütufkâr ve hoşgörülü bir babaya benzetilmektedir” ifadeleri ile değerlendirildi.
Büyük panik! Reyhanlı'ya roket atıldı
Doğu Ekspresi keyfi kötü bitti!
Lotoyu kazanınca doktora gitti, korkunç gerçeği öğrendi
İYİ Parti’den teşkilatlarına ’FETÖ’ genelgesi
ABD'de son dakika gelişmesi! Vekilleri taşıyan tren kaza yaptı
Zeytin Dalı Harekatı'nda 'Fırtına' etkisi
Sürücüsü olduğu kamyonun altında can verdi! Yürek yakan feryat!
'Rüyama girip, sapıkça şeyler yapıyordu' deyip imama saldırmış
Milyon dolarlık tahtın minik varisi!
Instagram'da planlı gönderim dönemi başlıyor
Okuyucu Yorumları 5 yorum