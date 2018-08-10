MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bu dönemde iş dünyamız mutlaka rahatlatılacak. Üretim bazlı bir ekonomik anlayışın üzerinde hep birlikte ilerliyor olacağız." dedi.
Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde faaliyet gösteren bir yumurta işletmesinin yeni üretim kompleksinin açılışına katılan Pakdemirli, Türkiye'nin daha dinamik bir yapıya kavuşması için "Başkanlık" sistemine geçtiğini belirtti.
Üretim ekonomisi için üreticilerin olduğu gibi sanayicilerin de yanında bulunacaklarını vurgulayan Bakan Pakdemirli, İzmir ve Manisa'da önemli tarım ürünlerinin yetiştirildiğini, hayvancılık alanında güzel işlerin yapıldığını, bunları mamul haline getirecek tarıma dayalı sanayi ürünlerinin üretilmesi gerektiğini ifade etti.
Aile firmalarında birinci ve ikinci kuşakların daha rahat gittiğini ancak üçüncü kuşaklarda bazen sıkıntıların oluşabileceğini kaydeden Pakdemirli, "Bu tesisleri hiç bir zaman kişilerin tesisi olarak görmem. Bunlar vatanın milletin mal varlıklarıdır, o şekilde görmek lazım. Bu tesisler inşallah en sağlam şekilde yönetilerek 4, 5 hatta 10. kuşağa ilerleyen bir tesis olur. Ülkemizde cumhuriyet tarihiyle başlayan bir sermaye birikimi var ve bundan sonra da bu sermaye birikiminin kuşaktan kuşağa geçmesini zevkle izliyor olacağız." diye konuştu.
Manisa'da yaklaşık 20 milyar adet yumurta üretildiğini, buradaki tesisteki atıklardan enerji elde edildiğini anlatan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu son derece gurur verici. Bu dönemde benim açıklamam doğru olmaz ama kabinemiz, iş adamlarımızı, sanayicimizi ve iş yapanları rahatlatmak adına önemli hazırlıklar yapıyor. İnşallah en kısa sürede açıklanacak. Bu dönemde iş dünyamız mutlaka rahatlatılacak. Üretim bazlı bir ekonomik anlayışın üzerinde hep birlikte ilerliyor olacağız."
Konuşmaların ardından Pakdemirli ve beraberindeki AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen, Murat Baybatur, Uğur Aydemir, Sema Kaplan Kıvırcık ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, açılışı yapılan tesisi gezdi.
- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Bu dönemde iş dünyamız mutlaka rahatlatılacak. Üretim bazlı bir ekonomik anlayışın üzerinde hep birlikte ilerliyor olacağız" - "Bu dönemde benim açıklamam doğru olmaz ama kabinemiz, iş adamlarımızı, sanayicimi
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