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"Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 20:36 | Son Güncelleme

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan: - "Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha dünyaya gösterecektir"

MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, ekonomik savaşı kaybetmeyeceklerini belirterek, "Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha dünyaya gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, MÜSİAD olarak son dönemde Türkiye'nin maruz kaldığı, hiçbir ekonomik kaide ile açıklanmayan etik dışı siyasi oyunları en ağır şekilde kınadıklarını vurguladı.

Çıktıkları uzun yolda, milli ekonomi modelini hedef alan tüm saldırılara karşı sonucu ne olursa olsun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve ekonomi yönetiminin sonuna kadar arkasında olduklarının altını çizen Kaan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bu ekonomik savaşı kaybetmeyeceğiz. Dik ve kararlı duruşumuzdan ödün vermeyeceğiz. Zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen halkımız, alt edilemeyeceğini bir kez daha dünyaya gösterecektir. Bu hususta devletimize ve halkımıza güvenimiz tamdır. Türkiye'nin en geniş tabanlı sermaye kuruluşu olan MÜSİAD, bu mücadelede üzerine düşen her ne varsa yapmaya hazırdır. Cenab-ı Allah doğruların yanındadır."

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Anahtar Kelimeler:
Erdoğan'a destek Müsiad Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan Trabzon

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