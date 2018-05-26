DİYARBAKIR (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Biz bu topraklarda ve bölgede yaşayan Kürtler, Türkler, Araplar ve diğer etnik kökenlerle asırlarca beraber yaşadık. Kıyamete kadar da beraber yaşayacağız. Birileri aramızı fitne sokarak, bir asır önce aramızı sınırlarla böldüğü gibi, şimdi de zihinlerimizi ve gönüllerimizi bölmeye çalışıyorlar. Bu emperyal oyuna, bu bölgenin halkları ve aziz milletimiz müsaade etmeyecek." dedi.

Bakan Kurtulmuş, Diyarbakır Valiliğini ziyaretinde, kentte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin, Anadolu'nun en önemli şehirlerinden biri olduğunu ve medeniyetlere beşiklik ettiğini söyledi.

Diyarbakır'a yapılan hizmetin, her türlü takdirin üstünde olduğunu kaydeden Kurtulmuş, şöyle konuştu:

"Diyarbakır, gözle görülür bir şekilde bir güzelleşme içinde. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, huzur ve sükun geldikçe turist sayısında muazzam bir artış sağlıyoruz. Şehrin havası değişiyor. Mardin'de, Şanlıurfa'da da böyle. Bu akşam Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Diyar-ı Huzur isimli bir konseri İçkale'de yapılacak. İsmini bilerek Diyar-ı Huzur koyduk. Diyarbakır önceden de böyleydi, inşallah kıyamete kadar da huzur ve barış kenti olarak kalacaktır."