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Bu etkinliğin protokolü de katılanı da çocuklar

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:32 | Son Güncelleme

Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenliği"ne katılan çocuklar doyasıyla eğlendi - Şenlikte "Hacivat-Karagöz", "akrobasi", "illüzyon", "maskot bando", "ateş yutan adam" ve "tahta bacak" gösterileri sunuldu

EDİRNE (AA) - Edirne'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenliği"ne katılan çocuklar doyasıyla eğlendi.

İzzet Arseven Kent Ormanı'nda düzenlenen "23 Nisan Çocuk Şenliği"nin açılışını sahneye çıkan çocuklar yaptı. Çok sayıda çocuğun katıldığı şenlikte, "Hacivat-Karagöz", "akrobasi", "illüzyon", "maskot bando", "ateş yutan adam" ve "tahta bacak" gösterileri sunuldu.

Çocuklar şenlik kapsamında oluşturulan sanat atölyesinde de yağlı ve kuru boya ile resim yaptı, maske boyama ve ebru sanatı etkinliklerine katıldı.

6 yaşındaki Eymen Konuşan, 23 Nisan etkinliklerinin 1 gün önceden başlamasından mutluluk duyduğunu söyledi. Akrobasi gösterisini beğendiğini ifade eden Konuşan, "Gösterileri izledikten sonra atölyelere katılacağım. İyi ki bu etkinlikleri düzenlemişler, çok eğleniyoruz." dedi.

Etkinliğe katılan 8 yaşındaki Gizem Çözüm de 23 Nisan'ı kendilerine armağan eden Cumhuriyet'in Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etti. Şenlikte atölyelerde vakit geçirdiğini anlatan Çözüm, pastel boya ile 23 Nisan etkinliklerini resmettiğini kaydetti.

5 yaşındaki Gülfem Kuzucu ise arkadaşlarıyla gösterileri izlediğini ve çok beğendiğini dile getirdi.

Şenliğe 2 yaşındaki kızını getiren Zekiye Karakaş, çocukların doyasıyla eğlendiğini belirterek, "Çok güzel düşünülmüş ve yapılmış bir etkinlik. Sabahtan beri etkinliklere katılıyoruz, eğleniyoruz. 23 Nisan etkinliklerinin sadece 23 Nisan'da yapılmasını değil, bir hafta sürmesini istiyoruz. Bize bu günü miras bırakan Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarız." şeklinde konuştu.

17 aylık kızıyla şenliğe gelen Soner Uğur da "Çok mutlu olduk. Bu tarz etkinliklere sürekli katılmaya çalışıyoruz. Çocuğumuz için de çok güzel oldu. Böyle bir günü çocuklarımıza bırakan Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına minnettarız. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

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