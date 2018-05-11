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Bu fotoğraflar az önce Taksim'de çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 17:19 | Son Güncelleme

TAKSİM Meydanı'nın üstünden geçen gri ve siyah bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu.

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Meydanı'nın üstünden geçen gri ve siyah bulutlar ilginç görüntüler oluşturdu.

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