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Bu fotoğraftaki teröristlerin hepsi öldürüldü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2018 07:46 | Son Güncelleme

TSK, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında terör örgütüne en ağır darbelerden birini vurdu. Afrin'de fotoğraf çektirip kendi yayın organlarına gönderen teröristlerin hepsinin kısa sürede öldürüldüğü ortaya çıktı.

Bu fotoğraftaki teröristlerin hepsi öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin bölgesindeki teröristleri temizlemeye devam ediyor. Teröristlere ağır kayıplar verdiren Mehmetçik, şehit arkadaşlarının kanlarını da yerde bırakmıyor.

PKK/YPG'li teröristler ise taraftarlarına ve Avrupa'ya şirin görünmek için her yolu deniyor. Geçen 28 Şubat'ta Afrin'in Şiye bölgesindeki Angela köyü kırsalında bir araya gelen 2'si kadın 5 PKK/ YPG'li terörist, fotoğraf çektirip, propaganda için kendi yayın organlarına gönderdi. Zeytin Dalı Harekatıyla ilgili her türlü bilgiyi değerlendiren istihbarat birimleri, fotoğraftaki teröristler Viyan Soran, Diran Sema, Hemidi Heseke, Serhat Selim ve Zagroz Rima'nın, bu fotoğrafı çektirdikten kısa süre sonra ölü ele geçirildiğini belirledi.

9 ASKERİN KANLARI YERDE KALMADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Raco beldesindeki Keltepe'de 1 Mart günü sisli ve yağmurlu havayı fırsat bilen teröristlerin, gizlendikleri tünellerden sızarak şehit ettiği 9 askerin kanları da yerde kalmadı. Öldürülen 100 kadar teröristten biri olan Mezlum Ziravik kod adlı Mehmud Şexo'yu örgüt yandaşları gömerken, aynı çatışmada ağır yaralanan kardeşi Reber Kobane kod adlı teröristin de öldüğü haberi geldi.

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Afrin Afrin operasyonu Zeytin Dalı Harekatı TSK PYD PKK

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
imralıdaki iti asacak atatürk gibi ir lider varmı bir asker varmı vatandaş olarak bunuda görmek istiyoruz ...şu saaten sonra bunu yapmak zor değil yalan mı geldiğim noktada .ve son olarak o son noktayı görmek istiyoruz.
ALLAHım yar ve yardımcınız olsun MEHMETÇİĞİM
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