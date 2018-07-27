İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Bu Meclis Cumhuriyeti kurdu, bu Meclis 15 Temmuz’da darbecilere karşı bombaların altında ‘Egemenlik kayıtsız milletindir’ dedi. Bu Gazi Meclis, mağlubiyetin değil zaferin Meclisidir. 81 milyon vatandaşın temsil edildiği, milli iradenin tecelli ettiği kutsal bir mekandır." dedi.

Bir otelde düzenlenen etkinlikte İzmir’deki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım, 2011 yılından bu yana İzmirlilerle bir arada olduğunu, İzmirlilerin kendisini, milletvekili yaptığını, bakan yaptığını, başbakan yaptığını, son olarak TBMM Başkanı da yaptığını ancak belediye başkanı yapamadığını belirtti.

Yıldırım, 24 Haziran seçimlerinde verdikleri desteklerden ötürü İzmirlilere teşekkür ederek, son seçimle Türkiye de 95 yıllık yönetim sisteminin değiştiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni sistemin kurucu başkanı olarak seçildiğini ve böylece yeni yeni bir dönemin başladığını bildirdi.

Yeni sistemde Türkiye’de demokrasinin kesintiye uğramayacağını vurgulayan Yıldırım, "İktidarlar seçimle gelsin, seçimle değişsin. Hiçbir vesayet odağı milletin iradesinin üzerinde olmasın temel düşüncemiz budur. Bunun için bu değişiklikler gerçekleştirilmiştir." diye konuştu.