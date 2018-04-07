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Bu görüntü Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2018 13:24 | Son Güncelleme

Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerindeki çelik halatlı ahşap köprüden üzerindeki tonlarca ağırlığındaki yükle geçen kamyon sürücüsü yürekleri ağza getirdi.Çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yörede daha çok yayalar ve küçük araçlar tarafından kullanılırken, köprüden bu kez üzerinde konteyner ve vinç yüklü 25 ton olduğu iddia edilen ağırlıktaki bir kamyon geçti.

Bu görüntü Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerinde çekildi

Artvin’in Yusufeli ilçesi Çoruh Nehri üzerindeki çelik halatlı ahşap köprüden üzerindeki tonlarca ağırlığındaki yükle geçen kamyon sürücüsü yürekleri ağza getirdi.
Çelik halatlara bağlı 50 metre uzunluğunda ahşap köprü yörede daha çok yayalar ve küçük araçlar tarafından kullanılırken, köprüden bu kez üzerinde konteyner ve vinç yüklü 25 ton olduğu iddia edilen ağırlıktaki bir kamyon geçti. Çelik halatlı köprüden gelen seslere rağmen korku dolu o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

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