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Bu görüntüler üniversitede çekildi! Ortaokul öğrencilerine silah tanıtımı yaptılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 07:35 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü Savunma Sistemleri ve Teknolojileri Topluluğu tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen "KTÜ Savunma Sanayi Günleri’’ büyük bir skandala konu oldu. Ülkenin her yanında okullarda giderek şiddet artarken, lise ve ortaokul öğrencilerinin götürüldüğü sergide çocuklara silah tanıtımı yapıldı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Savunma Sanayii Günleri”nde çocuklara silah tanıtımı yapılması tepki çekti. KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Makine Kimya Endüstrisi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Hava Elektronik Sanayii yöneticileri de katıldı.

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Öğrencilere Türkiye’de imal edilen yerli savunma sistemleri ve silahlara yönelik bilgiler verildi. Silahları ellerine alan öğrencilere kullanıma yönelik bilgiler de verildi. Okullarda çocuklar ve gençler arasında şiddetin giderek yayıldığı ortamda öğrencilerin ellerine silah verilmesi tepki çekti.

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Etkinlikte konuşan Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, “Lütfen silahımızı hiçbir kimseye, canlı bir varlığa doğrultmayın. Sadece insanları kast etmiyorum. Ülkemizde bunu zorunluluk haline getirmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok. Çocuklardan silahları uzak tutalım. Evde silahımızı parçalara ayırarak saklayalım. Bununla ilgili çok üzücü yaşanan olaylar var. Tehlikeye mahal vermeyecek şekilde lütfen emniyetli bir şekilde erişimi zor olan yerlerde tutalım. Tabancamız avuç büyüklüğüne uygun olsun. Çünkü atış anında hedefi isabet ettirmek adına kendimizi de yaralayabiliriz. Tabancamızın avuç büyüklüğümüze birebir uyumlu olması lazım. Bunlardan hiçbirini sağlayamıyorsak tabancadan uzak duralım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Karadeniz Teknik Üniversitesi Trabzon silah

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Okuyucu Yorumları 30 yorum
SAVUNMA SANAYİİ VE TEKNOLOJİLERİ FUARINDA ARMUT GÖSTETILECEK DEĞİL YA
@tayfungokcexxl aynen öle karalamak için yapılan bir haber
ne çocuğu okul olmasa hepsi askere gidecek görsünler tabi askerde mal gibi bakmasınlar
Ne var bunda yahu okullarda fuhuş yapmaktan iyidir silah sergilenmesi. Her Türk Asker Doğar yarın silahı eline aldığında eli yüzü kızarmaz en azından alışkın olur.
Ee kolay değil Yeni Türkiye'ye yeni nesil savaş çocukları yetiştirmek...
Ne alaka ne Alaka Türk müşün ? AT Silah Kadın Bunlar vazgecilmezin Bu haberi yapan armut Gitmis kendide tek tek bakmıstır
Sevgi barış kardeşlik değil kin nefret ve göz yaşı istenen bu
@st.turhan34 Sen bu yorumu git abd ve ab de yayın yapan habar sitelerinde o dediklerinin sorumlusu onlar hadi başka kapıya...
Merak etmeyin orası Trabzon,bu çocuklar uzaydan gelmedi, silahları ilk kez görmemişlerdir.
oyuncak mı dağıtacaklardı afferim evlatlar savaşa hazır olun zalimlerin zulum ve baskısı altındayız.
kesinlikle yanlış cezası olmalı silah göstermek kullanmayı öğretmek suça teşvik etmektir.
HER TÜRK ASKER DOĞAR .
şu attığınız manşete bakın gençler yerli silah fuarı ve tanıtımına katılmış ne var bunda
Programın adı savunma sanayi günleri bu programda çiçek tanıtacak değillerdiya kabahat aranacaksa programı düzenleyenleri değil o öğrencileri oraya yönlendiren idarecilerde aramak lazım. ..
Burada silahların sergilendiği fuara götürülmesi değil,ÖĞRENCİLERİN ELLERİNE SİLAHLARIN TUTUŞTURULMASI YANLIŞ. O kalabalıkta ne olup-olmayacağını tahmin etmek ve engellemek zor değil. SİLAH CANLIYA DOĞRULTMAYIN derken bu silahları DAĞ-TAŞ için mi imal ettiniz.
türkiyede çok normal
PKK seviciler 10 yaşındaki çocuklara silah verip askeri polisin önüne sürdükleri de halk hareketi diyorlar savunma fuarında üniversite öğrencileri ne silahlar tanıtımı yapılınca çocuklar eline silah mı verilir hayatınız algı lan kansız vatansizlar
israil yapınca abd yapınca ses yok bizde olunca ajanlar rahatsız olmuş acaba neden
Gayet normal.Elimz s,ilah tutacak teknolojisini geliştirip üreteceğiz..Biz yapmazsak başkaları yapıyor zaten..toz pembe bir dünyada yasamıyoruz..
işte akp nin Türkiyesi sayın seyirciler
Sizin haberiniz Batsın savunma sanayi fuarında ne görecekler di
admin neyin ne olduğunu biliyorsunuzda sırf gıcıklık olsun diye böyle haberler yapıyorsunuz merak etme bu çocuklar internet sayesinde her şeyi senden benden iyi biliyorlar
BU ORGANİZASYONA ÖNCÜ OLANDAN ALLAH RAZI OLSUN BAKIN İSRAİLE 3 4 YASINDA COCUKLAR EGİTİM ALIYO BİZDE 18 YASINA GELMİŞ SİLAHI NASIL MERAKLA İNCWLİYO COK GERİ BİLE KALDIK BENCE
Yoksa ordan çıkıp bide camiiye gitmis namaz falan kılmıs olmasınlarrr???
her Türk silah kullanmayı bilmelidir. bu heberi yazan Çikolata çocugu heralde
18 yaşından küçükler girmemeliydi.
silah tutmanın bir adabı vardır. silah boş da olsa asla bir canlıya karşı hele ki bir insana karşı asla tutulmaz. bunu da öğrettiler mi acaba...
bilinclenmek güzel.silah yerine göre iyi veya kötü.o halde bilinmeli.mantıklı iş yapmışlar.en azından ileride maganda olmazlar silah bilinci aşılanırsa
bence hiç bir mahsuru yok. silah kullanılmasını onun usulünü öğrenmek kazaların büyük ölçüde önüne geçecektir. konuşmacının anlattıklarıda gayet öğretici güzel.
Programın adı savunma sanayi günleri bu programda çiçek tanıtacak değillerdiya kabahat aranacaksa programı düzenleyenleri değil o öğrencileri oraya yönlendiren idarecilerde aramak lazım...
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