Bu görüntüler üniversitede çekildi! Ortaokul öğrencilerine silah tanıtımı yaptılar

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen “Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Savunma Sanayii Günleri”nde çocuklara silah tanıtımı yapılması tepki çekti. KTÜ Osman Turan Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe Savunma Sanayii Müsteşarlığı, Makine Kimya Endüstrisi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Hava Elektronik Sanayii yöneticileri de katıldı.

Öğrencilere Türkiye’de imal edilen yerli savunma sistemleri ve silahlara yönelik bilgiler verildi. Silahları ellerine alan öğrencilere kullanıma yönelik bilgiler de verildi. Okullarda çocuklar ve gençler arasında şiddetin giderek yayıldığı ortamda öğrencilerin ellerine silah verilmesi tepki çekti.

Etkinlikte konuşan Trabzon Silah Sanayii (TİSAŞ) Yurtiçi Satış ve Pazarlama Müdürü Oğuz Bekar, “Lütfen silahımızı hiçbir kimseye, canlı bir varlığa doğrultmayın. Sadece insanları kast etmiyorum. Ülkemizde bunu zorunluluk haline getirmemiz gerekiyor. Bu işin şakası yok. Çocuklardan silahları uzak tutalım. Evde silahımızı parçalara ayırarak saklayalım. Bununla ilgili çok üzücü yaşanan olaylar var. Tehlikeye mahal vermeyecek şekilde lütfen emniyetli bir şekilde erişimi zor olan yerlerde tutalım. Tabancamız avuç büyüklüğüne uygun olsun. Çünkü atış anında hedefi isabet ettirmek adına kendimizi de yaralayabiliriz. Tabancamızın avuç büyüklüğümüze birebir uyumlu olması lazım. Bunlardan hiçbirini sağlayamıyorsak tabancadan uzak duralım” diye konuştu.