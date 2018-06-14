Bu hafta 10 film vizyona girecek

Can Ulkay'ın yönetmenliğini yaptığı; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya'nın rol aldığı "Ayla" filmi ikinci kez izleyici ile buluşacak.

Alper Mestçi'nin yönettiği "Üç Harfliler" serisinin yeni halkası "Beddua", lise günlerinden beri yakın bir grup arkadaşın bir şamanla tanıştıktan sonra değişen hayatlarını konu ediniyor.

Senaryosu da Toktamışoğlu'na ait olan komedi türündeki filmde, Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Efsane Odağ, Ersin Korkut, Hamdi Kahraman, Nevin Gülbahar, Levent Sülün ve Tayfun Sav rol aldı.

Murat Toktamışoğlu'nun yazıp yönettiği "Dümdüzz Adam", kendi halinde hayatını sürdüren bir taksi şoförünün yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

Cem Sürücü'nün yönetmenliğini üstlendiği "Tatlı Bela" seyirciyle buluşacak. Gökhan Keser, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Selen Seyven, Eda Erol ve Yıldırım Öcek'in rol aldığı film, kapılarının önüne bırakılan bebeğin sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yeni, 4'ü daha önce seyirciyle buluşmuş 10 film vizyona girecek.

Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film, Kore Savaşı sırasında geçen gerçek bir hikayeyi anlatıyor.

"Ayla" filminin yanı sıra bu hafta Selim Güneş'in filmi "Düş Kırgınları", komedi filmi "Sen Kiminle Dans Ediyorsun?" ve bir animasyon filmi olan "Coco" gibi yapımlar da ikinci kez vizyona girecek.

- "Ocean's 8"

Başrollerinde Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Amerikalı rap müzik sanatçısı Awkwafina, şarkıcı Rihanna, Anne Hathaway ve Mindy Kaling gibi isimleri yer aldığı "Ocean's 8" izleyici ile buluşacak.

Tümü kadın karakterlerden oluşan bir ekibin planladığı soygunu konu alan filmin yönetmenliğini Gary Ross üstleniyor.

George Clooney'nin canlandırdığı "Danny Ocean" önderliğinde imkansız soygunların altından kalkan bir ekibin maceralarını anlatan Ocean's serisinin, tamamı erkeklerden oluşan ekibin yerine, kadın karakterlerden oluşan yeni halkası; "Debbie Ocean" önderliğindeki bir takımın, New York'ta düzenlenen soygun girişimini beyaz perdeye taşıyor.

- "Aklın Gözü"