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Bu hafta 10 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 10:10 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği "Ayla" filmi, ikinci kez seyirci ile buluşacak - Başrollerini Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Sarah Paulson, Rihanna ve Helena Bonham Carter'ın paylaştığı "Ocean's 8", tümü kadın karakterlerden oluşan bir ekibin planladığı soygunu beyaz perdeye taşıyacak

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 6'sı yeni, 4'ü daha önce seyirciyle buluşmuş 10 film vizyona girecek.

Cem Sürücü'nün yönetmenliğini üstlendiği "Tatlı Bela" seyirciyle buluşacak. Gökhan Keser, Serkan Kuru, Eren Pekgöz, Selen Seyven, Eda Erol ve Yıldırım Öcek'in rol aldığı film, kapılarının önüne bırakılan bebeğin sorumluluğunu üstlenmek durumunda kalan üç arkadaşın hikayesini anlatıyor.

- "Dümdüzz Adam"

Murat Toktamışoğlu'nun yazıp yönettiği "Dümdüzz Adam", kendi halinde hayatını sürdüren bir taksi şoförünün yaşadığı olaylar etrafında dönüyor.

Senaryosu da Toktamışoğlu'na ait olan komedi türündeki filmde, Ferdi Sancar, Cezmi Baskın, Efsane Odağ, Ersin Korkut, Hamdi Kahraman, Nevin Gülbahar, Levent Sülün ve Tayfun Sav rol aldı.

- "Üç Harfliler: Beddua"

Alper Mestçi'nin yönettiği "Üç Harfliler" serisinin yeni halkası "Beddua", lise günlerinden beri yakın bir grup arkadaşın bir şamanla tanıştıktan sonra değişen hayatlarını konu ediniyor.

- "Ayla"

Can Ulkay'ın yönetmenliğini yaptığı; İsmail Hacıoğlu, Kim Seol, Çetin Tekindor, Ali Atay, Murat Yıldırım, Taner Birsel, Altan Erkekli, Meral Çetinkaya, Damla Sönmez, Büşra Develi, Eric Roberts, Lee Kyung-Jin, Sinem Uslu ve Erkan Petekkaya'nın rol aldığı "Ayla" filmi ikinci kez izleyici ile buluşacak.

Türkiye'nin Oscar için aday gösterdiği film, Kore Savaşı sırasında geçen gerçek bir hikayeyi anlatıyor.

"Ayla" filminin yanı sıra bu hafta Selim Güneş'in filmi "Düş Kırgınları", komedi filmi "Sen Kiminle Dans Ediyorsun?" ve bir animasyon filmi olan "Coco" gibi yapımlar da ikinci kez vizyona girecek.

- "Ocean's 8"

Başrollerinde Sandra Bullock, Cate Blanchett, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Amerikalı rap müzik sanatçısı Awkwafina, şarkıcı Rihanna, Anne Hathaway ve Mindy Kaling gibi isimleri yer aldığı "Ocean's 8" izleyici ile buluşacak.

Tümü kadın karakterlerden oluşan bir ekibin planladığı soygunu konu alan filmin yönetmenliğini Gary Ross üstleniyor.

George Clooney'nin canlandırdığı "Danny Ocean" önderliğinde imkansız soygunların altından kalkan bir ekibin maceralarını anlatan Ocean's serisinin, tamamı erkeklerden oluşan ekibin yerine, kadın karakterlerden oluşan yeni halkası; "Debbie Ocean" önderliğindeki bir takımın, New York'ta düzenlenen soygun girişimini beyaz perdeye taşıyor.

- "Aklın Gözü"

Gerilim ve aksiyon karışımı bilim-kurgu filmi "Aklın Gözü", bir grup dahi öğrencinin, geliştirdikleri teknolojiyle beraber girdikleri tehlikeli yolu konu ediniyor.

Tom Payne, Sam Neill, Dominique Tipper, Melia Kreiling ve Oliver Stark'ın başrollerini paylaştığı yapımın yönetmen kotluğunda Andrew Goth oturuyor.

- "Atölye"

Fransız sinemasının önemli yönetmenlerinden Laurent Cantet'in yeni filmi "Atölye"; Marsilya yakınlarındaki küçük bir kasabada atölye çalışması için bir araya gelen genç yazar adayları arasında geçen olayları konu alıyor.

Cannes Film Festivali'nin "Belirli Bir Bakış" bölümünde gösterilen filminin senaryosu yönetmen Laurent Cantet ve "Kalp Atışı Dakikada 120" filmi ile dikkati çeken Robin Campillo'ya ait.

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Aklın Gözü atölye ayla Dümdüzz Adam film Ocean's 8 sinema tatlı bela Üç Harfliler: Beddua

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