Bu hafta 10 film vizyona girecek

Dram ve komedi türündeki filmde, kendisi gibi asker olan oğlunun ölüm haberini alan Doc'ın, 30 yıldır görmediği asker arkadaşları Sal ve Richard ile birlikte oğlunu uğurladığı süreci ele alıyor.

Filmin senaryosunu ise Linklater ile Darryl Ponicsan kaleme aldı.

Bryan Cranston, Laurence Fishburne, J. Quinton Johnson, Deanna Reed-Foster, Jeff Monahan ve Oscar'a aday olan Steve Carell'ın rol aldığı "Sıkı Dostlar" adlı filmin yönetmen koltuğunda Richard Linklater oturuyor.

Christopher McQuarrie'nin yazıp yönettiği "Mission: Impossible" serisinin altıncı halkası olan film, yanlış giden bir görev sonucu Ethan Hunt ve ekibinin zamana karşı yarışını anlatıyor.

Filmin yönetmen koltuğunda ise "Üç Harfliler" ve "Şeytan-ı Racim" filmlerinin yönetmenliğini üstlenen Arkın Aktaç var.

Yerli yapımı korku filmi "Kabir Azabı" başarılı bir avukat olan Ozan'ın başarıyla birlikte kibirli ve anlayışsız biri haline gelmesini ve kabir azaplarının dehşetini ele alıyor.

Mehmet Güreli'nin yönettiği ve Mustafa Dinç, Ali Altuğ, Ali Pınar, Kaan Çakır ile Alper Saldıran'ın oynadığı film, iflah olmaz bir gözlemcinin hikayesini anlatıyor.

Haftanın yerli filmlerinden "Dört Köşeli Üçgen" Salah Birsel'in aynı adlı romanından Görkem Yeltan tarafından beyazperdeye uyarlandı.

Senaryosunu Murat Toktamışoğlu'nun yazdığı filminde oyuncu kadrosunda ise Hakan Özgömeç, Özlem Başkaya, Ebru Saçar Aktaç, Ufuk Aşar, Uğur Kaya gibi isimler yer alıyor.

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- "Yaşar Kemal Efsanesi"

Dünyada ilk gösterimini "24. Adana Altın Koza Film Festivali"nde yapan "Yaşar Kemal Efsanesi" başlıklı belgesel türündeki film, ünlü yazar Yaşar Kemal'in doğumundan ölümüne kadarki hayatını kendi ağzından ve hayatına yakın tanıklık etmiş dostlarının anlatımlarıyla beyaz perdeye aktarıyor.

Aydın Orak'ın yönettiği ve Halil Ergün ile Ece Güneş Saadetyan'ın seslendirme yaptığı belgesel filmde, Yaşar Kemal'in daha önce hiç yayınlanmamış görüntüleri, ses kayıtları ve belgeler de bulunuyor.

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- "Madame"

Amanda Sthers'in yönettiği "Madame" filmi Bob ile Anne'in malikanesinde hizmetçi olarak çalışan Maria'nın bir akşam yemeğiyle birlikte değişen hayatını konu ediniyor.

Senaryosunu Amanda Sthers ve Matthew Robbins'in birlikte kaleme aldığı komedi ve dram türündeki filmde, Oscar adaylığı sahibi oyuncular Toni Collette ve Harvey Keitel'a Rossy de Palma ve Michael Smiley eşlik ediyor.