Bu hafta 11 film vizyona girecek

Mustafa Diyar Demirsoy'un yönettiği; Abdullah Aslan, Sahra Zeyn, Hüseyin Taş, Zülfü Hamit Altın, Şükran Çağman ve Yuşa Perez gibi isimlerin oynadığı komedi filmi "Horoz Bayram"; herkese borçlandığı kasabadan para kazanmak için İstanbul'a gitmenin yolunu düşünen bir adamın, bu uğurda çevirdiği oyun sonrası gelişen olaylar etrafında dönüyor.

Recep Yazıcıoğlu, İlhan Akgül, Ali Sürmeli, Deniz Oral ve Mehmet Işık'ın rol aldığı dram, aksiyon ve suç içerikli filmin müzikleri Yıldıray Gürgen imzası taşıyor.

Sinan Tabanlı ve İlhan Akgül'ün yönettiği "Son Oyun", Avrupa'nın yeraltı dünyasında karanlık geçmişi olan bir adamın, işlediği suçların kefaretini kendine has bir şekilde ödemeye çalışmasını konu alıyor.

Dram türündeki film, üniversitede mühendislik okuyan bir gencin, solistlik yapan ve yalnız bir adamın bakımını üstlenen bir kadın ile tanıştıktan sonra değişen hayatını anlatıyor.

Selman Kılıçaslan'ın yazıp yönettiği; Kemal Uçar, Arif Erkin Güzelbeyoğlu, Nilay Erdönmez, Ruhi Sarı ve Ataberk Ural'ın rol aldığı "Bütün Saadetler Mümkündür" izleyici ile buluşacak.

- "Cici Babam"

Meltem Bozoflu'nun yönettiği "Cici Babam", babaları öldükten sonra annelerinin yeni bir eş bulmasını hazmedemeyen üç yetişkin kardeşin, kendini aileye kabul ettirmeye çalışan "cici baba"yı engellemeye çalışmasını konu ediniyor.

Televizyon programı "Güldür Güldür Show" ekibinin elinden çıkma filmde; Onur Buldu, Mahir İpek, Derya Karadaş, Onur Atilla, Meltem Yılmazkaya, Yasemin Çonka, Burak Topaloğlu, Alper Kul, İrem Sak, Uğur Bilgin ve Arif Erkin Güzelbeyoğlu rol aldı.

- "Sandık"

Mücahit Pehlivan'ın yönettiği; Celal Bıyıklı, Adnan Tunalı, Çağlar Ozan Aksu, Sinem Yılmaz ve Mutlu Dereli gibi isimlerin rol aldığı "Sandık", kendi halinde bir dağ köyüne nereden geldiği belli olmayan helikopterlerin bir grup sandığı bırakmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.

- "Vallahi Hortladı"

Volkan Adıyaman'ın yazıp yönettiği "Vallahi Hortladı"; 14 kişinin, ölümsüzlüğe kavuşmak adına yeniden dünyaya gelen ve kendilerine musallat olan bir adama karşı gelmeye çalışmalarını anlatıyor.

- "İlişki Durumu: Açık İlişki"