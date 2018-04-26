Bu hafta 11 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5' yerli 11 film vizyona girecek. Yönetmenliğini "Captain America"dan tanınan Anthony Russo ve Joe Russo kardeşlerin üstlendiği aksiyon ve macera filmi "Avengers: Sonsuzluk Savaşı" yarın izleyici ile buluşacak. Robert Downey, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Chris Pratt, Zoe Saldana, Tom Holland, Chris Hemsworth, Karen Gillan, Brie Larson, Elizabeth Olsen, Jeremy Renner ve Sebastian Stan gibi isimlerin rol aldığı film; bütün Marvel Sinematik Evreni'ni kapsayan ve yapımı on yıl süren sinematik bir şöleni beyaz perdeye taşıyacak. Marvel Sinematik Evreni'nin bir araya gelerek korkunç titan Thanos'a karşı verdiği savaşı konu edinen filmde; Yenilmezler ve süper kahraman dostları; yıkıcı bir saldırı, evrenin sonunu getirmeden önce güçlü Thanos'u yenmek için mücadele verecek. - "Çarpık Evdeki Cesetler" Agatha Christie'nin aynı isimli ünlü romanından uyarlanan "Çarpık Evdeki Cesetler", 1950'lerin İngiltere'sinde geçen gizemli bir cinayet hikayesini konu ediniyor.

Yönetmenliğini Gilles Paquet-Brenner'in yaptığı filmin başrollerinde Christina Hendricks, Gillian Anderson, Honor Kneafsey, Glenn Close, Max Irons, Terence Stamp ve Stefanie Martini rol aldı. - "Bir Nefes Ötede" Romain Duris ve Olga Kurylenko'nun oyuncu kadrosunda yer aldığı "Bir Nefes Ötede", Paris'te yaşanan büyük bir deprem sonrası yüzeye çıkan bir sisle birlikte şehri ele geçiren kaos sırasında hayatta kalma mücadelesi veren bir ailenin hikayesi ele alınıyor. Senaryosu Mathieu Delozier, Guillaume Lemans ve Jimmy Bemon'a ait olan filmin yönetmen koltuğunda Daniel Roby oturuyor. - "Lanetli Konak" Brian O'Malley'in yönettiği korku filmi "Lanetli Konak"ta Charlotte Vega, David Bradley, Moe Dunford, Eugene Simon, Bill Milner, Deirdre O'Kane ve Roisin Murphy gibi isimler rol aldı. İrlanda'nın kırsal kesimlerinde geçen film; İngiliz ikizler Rachel ve Edward'ın yaşadıkları malikaneye esrarengiz bir varlığın musallat olmasının ardından yaşanan olaylar etrafında dönüyor. - "Yıldızlar Asla Ölmez" Jamie Bell, Annette Bening, Julie Walters, Stephen Graham, Vanessa Redgrave ve Isabella Laughland'ın oynadığı "Yıldızlar Asla Ölmez" adlı filmin yönetenliğini Paul McGuigan üstlendi.

4 kez Oscar adayı olan Annette Bening ile BAFTA ödüllü Jamie Bell'in övgü alan performanslarıyla konuşulan film, efsanevi Hollywood yıldızı Gloria Grahame'ın oyuncu Peter Turner'la yaşadığı aşkın gerçek hikayesine odaklanıyor. - "Tayo Küçük Otobüs" Ryu Jung-Woo'nun yönettiği haftanın animasyon filmi "Tayo Küçük Otobüs", kendilerini oyuncak arabaların yer aldığı bir dünyada bulan bir grup arkadaşın maceralarını konu alıyor. - "Selfi" Hülya Avşar'ın senaryosunu yazıp yönettiği ve başrolünde oynayıp el kamerasını kullanarak çektiği "Selfi", sanatçının kendisiyle ilgili bir otobiyografik film olarak izleyicinin karşısına çıkacak. - "Taksim Hold'em" Michael Önder'in yazıp yönettiği "Taksim Hold'em", poker oyunları, iki kişinin sokaktaki polis müdahalesinden kaçıp evlerine sığınması sonucu yarım kalan bir grup arkadaşın hikayesini anlatıyor. Komedi ve dram karışımı filmin başrollerinde Kenan Ece, Damla Sönmez, Berk Hakman, Emre Yetim, Ege Kökenli, Nezih Cihan Aksoy ve Tansu Taşanlar gibi isimler oynuyor.