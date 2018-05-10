Bu hafta 11 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - MELİK FIRAT YÜCEL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 8'i yerli 11 film vizyona girecek. Onur Ünlü'nün yönettiği; Demet Evgar, Fatih Artman, Hare Sürel, Ezgi Eyüboğlu, Ayşenil Şamlıoğlu, Özgür Emre Yıldırım, Turgut Tuncalp ve İncinur Daşdemir'in oynadığı "Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok" adlı film bugün izleyici ile buluşuyor. Senaryosu da Onur Ünlü'ye ait olan polisiye komedi türündeki film; bir cinayet masası dedektifinin gözlerinin tamamen kör olacağını öğrendikten sonra gelişen olayları konu ediniyor. - "Murtaza" Cezmi Baskın ve Meral Çetinkaya'nın başrollerinde yer aldığı "Murtaza" adlı film seyirciyle buluşacak. Özgür Sevimli'nin yönetmenliğini yaptığı dram türündeki film; yıllar önce ama olan karısından, kızlarının ölümünü gizleyen bir adamın hikayesini odağına alıyor. - "Tutsak" Beyza Çimenot'un yönettiği; Türkan Kılıç, Yaşar Aydınlıoğlu, Tayfun Sav, Umut Özkan, Reyhan İlhan, Ece Baykal ve İbrahim Muratoğlu gibi isimlerin rol aldığı korku filmi "Tutsak"; akıl hastanesinde geçen bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.

- "Hemşire" Dilek Çolak'ın yönettiği; Evren Duyal, Sermet Yeşil, Aytaç Öztuna, Sertaç Ekici ve Serhat Özcan'ın oynadığı "Hemşire"; mutsuz bir evlilik batağına saplanmış ve hayattaki teselliyi diyet yapmakta bulan bir kadının hikayesini odağına alıyor. - "Öğrenci Kafası: Soygun" Ayhan Sonyürek'in yönettiği "Öğrenci Kafası: Soygun", bir grup üniversite öğrencisi arkadaşın, tasarladıkları bilim kurgu filmini çekebilmek için bir soyguna kalkışmasını anlatıyor. Komedi türündeki gençlik filminde; Rüzgar Erkoçlar, Beril Kayar, Tolgar Özaltındere, İlayda Fidanlık, Emel Çetin, Kaan Deringöl, Oben Onur, Merve Akaydın ve Mustafa Gültekin oynuyor. - "Elim Sende" Banu Kaptanoğulları'nın yönettiği; Seda Kement, Serkan Gürkan, Fatih Küçük, Gülşah Yavuz, Tayfun Sav ve Belkıs Akçil'in oynadığı "Elim Sende"; iki gencin inişli çıkışlı ilişkilerine bakış atıyor. - "Eyvah Anne Oluyorum" Camille Cottin ve Juliette Binoche'un başrollerinde yer aldığı "Eyvah Anne Oluyorum"; eş zamanlarda hamile olduklarını öğrenen ve bir türlü iyi geçinemeyen anne-kızın bu süreçte yaşadıklarını anlatıyor.