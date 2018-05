Bu hafta 11 film vizyona girecek

Neil Gaiman'ın önceleri kısa hikaye olan daha sonra Gabriel Bave Fabio Moon kardeşlerin çizgileriyle grafik romana dönüştürülen eseri "How To Talk To Girls At Parties"in sinema uyarlaması "Partilerde Kız Tavlama Sanatı; bir partide tanışan iki gencin birlikte geçirdikleri zamanları anlatıyor.

Darrell Roodt'un yönetmenliğini üstlendiği ve Reine Swart, Thandi Puren, Brandon Auret ile Deanre Reiners'in rol aldığı "Saplantı"; arzulamadığı bir hamilelik sonucu oğlu olan bir kadının doğum sonrası yaşadığı doğaüstü olaylar etrafında dönüyor.

- "Yakışıklı Prens"

Ross Venokur'un yönetmenliğini üstlendiği haftanın animasyon filmi "Yakışıklı Prens", klasikleşmiş masal karakterleri Pamuk Prenses ve Külkedisini yeni bir hikayede bir araya getiriyor.

- "Ödüllü Kısa Filmler"

Türkiye'de bu hafta ilk kez ödüllü bazı kısa filmler de bir seçki halinde vizyona girecek. Oscar ve Cannes gibi pek çok ödülü kazanmış veya aday olmuş 5 ayrı film, birlikte gösterim şansı bulacak.

Vizyona girecek kısa filmler şu şekilde:

Belçika yapımı "Death of a Shadow", Avusturya yapımı "Everything Will Be Okay" ile "Miracle Fish", Fransız animasyonu "French Roast" ve Lübnan filmi "Waves '98".