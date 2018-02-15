HABER

Bu hafta 8 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2018 09:17 | Son Güncelleme

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde oynadığı "Hadi Be Oğlum", hayatını oğluna adayan bir balıkçının hikayesini beyaz perdeye taşıyacak - Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği "Sofra Sırları", hayatını evine ve kocasına adamış bir kadının nasıl bir seri katile dönüştüğünü mizahi yönden anlatıyor - Ryan Coogler'in yönettiği "Black Panter", Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini konu ediniyor

İSTANBUL (AA) - MELİK FIRAT YÜCEL - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Bora Egemen'in yönetmenliğini yaptığı, Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Alihan Türkdemir, Yücel Erten, Feridun Düzağaç, Sezai Aydın, Cem Zeynel Kılıç ve Yıldız Kültür'ün rol aldığı "Hadi Be Oğlum" izleyici ile buluşacak.

Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünü üstlendiği dram türündeki film, hayatını oğluna adayan bir babanın hikayesini odağına alıyor.

Tatlıtuğ'un canlandırdığı Ali karakterinin, oğlu Efe'yle olan çarpıcı hikayesinde, usta oyuncu Yücel Erten genç adamın babası rolünde izleyicinin karşısına çıkarken; Feridun Düzağaç da hem şarkılarıyla hem de performansıyla filme renk katıyor.

- "Sofra Sırları"

Ümit Ünal'ın yazıp yönettiği "Sofra Sırları", dışarıdan bakıldığında hayatını sadece evine ve kocasına adamış bir kadın olarak görünen; ancak aynı zamanda seri katil olan bir kadının hikayesini mizahi yönden ele alıyor.

Demet Evgar'ın başrolünde yer aldığı filmde; başarılı oyuncuya Fatih Al, Alican Yücesoy, Elit Andaç Çam, Fırat Altunmeşe, Ferit Aktuğ ve Emrah Kolukısa eşlik ediyor.

- "Antep Fıstığı"

Oğuz Yalçın'ın yönettiği "Antep Fıstığı", Almanya'da doğup büyümüş, babası Gaziantepli olan genç bir kızın, dedesinin kendisine miras bırakması sonucu Gaziantep'e gelmesiyle gelişen komik olaylar etrafında dönüyor.

Orhan Uslu'nun senaryosunu kaleme aldığı filmde; Ivana Sert, Orhan Uslu, Tuncay Günhan, Sefa Zengin ve Vural Buldu rol alıyor.

- "Kapıdaki Sır"

Mehmet Ali Zaim'in yönettiği; Şiar Zaim, Natali Kayova ve Melek Orhanoğlu'nun oynadığı haftanın yerli korku filmi "Kapıdaki Sır", gizli güçler tarafından yıllarca tutsak edilen bir kadının hikayesini anlatıyor.

- "Black Panther"

"Captain America: Civil War" ile Marvel Sinema Evreni'ne giriş yapan "Black Panther" filmi, Wakanda Kralı babasının ölümünden sonra tahta geçmek ve kral olarak gerçek yerini almak üzere Afrika'daki yuvasına dönen Kara Panter'in hikayesini beyaz perdeye taşıyacak.

Joe Robert Cole ve Ryan Coogler'in yazdığı hikayeye göre; ihanet ve tehlikeyle karşı karşıya kalan genç kral, düşmanlarını yenmek ve halkının güvenliğini sağlamak için müttefiklerini bir araya getirip, Kara Panther'in bütün gücünü açığa çıkarmalıdır.

Ryan Coogler'in yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde; Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Andy Serkis, Daniel Kaluuya, Angela Bassett, Martin Freeman, Letitia Wrightve Forest Whitaker gibi isimler yer alıyor.

- "Suyun Sesi"

Guillermo Del Toro'nun Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan ödülünü kazanan filmi "Suyun Sesi", Soğuk Savaş'ın iyice kızıştığı 1963 yılında; bir kadının çalıştığı bir devlet laboratuvarında insansı bir su yaratığının üzerinde gerçekleştirilen deneylere şahit olmasıyla yaşananları konu ediniyor.

Yönetmen Guillermo Del Toro'nun senaryosunu Vanessa Taylor ile birlikte yazdığı filmin oyuncu kadrosunda Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Doug Jones, Michael Stuhlbarg ve Octavia Spencer yer alıyor.

- "Ben, Tonya"

Margot Robbie, Allison Janney, Sebastian Stan, Bobby Cannavale, Mckenna Grace ve Julianne Nicholson'un rol aldığı "Ben, Tonya" adlı filmin yönetmenliğini Craig Gillespie üstlendi.

İlk olarak Toronto Film Festivali'nde gösterilen film; Olimpiyat ödüllü Amerikalı buz patenci Tonya Harding ve eski eşi Jeff Gillooly'la gerçekleştirilen bir röportaj üzerinden kaleme alınarak Harding'in kariyeri ve 1994 yılındaki komplo skandalına odaklanıyor.

- "Mutlu Canavar Ailesi"

Holger Tappe'nin yönettiği haftanın animasyon filmi "Mutlu Canavar Ailesi", bir eğlence parkına giden 4 kişilik Wishbone ailesinin başına gelenleri konu alıyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antep fıstığı Ben Tonya black panther film Hadi Be Oğlum Kapıdaki Sır Mutlu Canavar Ailesi sinema Sofra Sırları "Suyun Sesi"

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

e-devlet soyağacı sorgulama sayfası hizmete açıldı! e-devlet Soyağacı öğrenme işlemi nasıl yapılır?

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

Afrin'de büyük taaruz için hazırlık yapılıyor

İlginizi Çekebilir

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül

Grup Yorum üyelerini ihbar edene 300 bin TL ödül

Başkan imzayı attı! O caddenin adı resmen değişti

Başkan imzayı attı! O caddenin adı resmen değişti

Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu

Türkiye'nin içini sızlatmıştı! Cezası belli oldu

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Sınırda yakalandı! YPG'ye götürüyorlardı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TATSO’dan 10. Komando Tugayına taziye ziyareti

TATSO’dan 10. Komando Tugayına taziye ziyareti

Aydınlı zeytin üreticileri halkalı leke hastalığına karşı uyarıldı

Aydınlı zeytin üreticileri halkalı leke hastalığına karşı uyarıldı

Değişim Koleji, bursluluk sınavı müracaatları başladı

Değişim Koleji, bursluluk sınavı müracaatları başladı

Erzincan Havalimanı’nda Ocak ayında binlerce yolcuya hizmet verildi

Erzincan Havalimanı’nda Ocak ayında binlerce yolcuya hizmet verildi

Şehit Ailelerinden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Şehit Ailelerinden Zeytin Dalı Harekatı’na Destek

Üniversite öğrencilerinden “Bir Kapakla Umuda Bizlerde Ortak Oluyoruz” kampanyası

Üniversite öğrencilerinden “Bir Kapakla Umuda Bizlerde Ortak Oluyoruz” kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.