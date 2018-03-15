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Bu hafta 8 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.03.2018 09:48 | Son Güncelleme

Nejat işler ve Yiğit Özşener'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi "Kaybedenler Kulübü Yolda" izleyici ile buluşacak - Bruce Willis'in başrolünü üstlendiği "Öldürme Arzusu", ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına savaşan bir cerrahın hikayesini beyaz perdeye taşıyacak - Alici Vikander'in sevilen video oyun karakteri Lara Croft'a hayat verdiği "Tomb Raider", genç bir kızın aniden ortadan kaybolan babasının akıbetini aydınlatmak amacıyla girdiği yolda başından geçenleri konu alıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Nejat işler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi "Kaybedenler Kulübü Yolda" izleyici ile buluşacak.

Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya'nın da oynadığı film; Nejat işler ve Yiğit Özşener'in hayat verdiği radyo programcıları Kaan ve Mete ikilisinin tatil sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda yaşadıklarını anlatıyor.

Senaryosu da yönetmen Mehmet Ada Öztekin'e ait olan filmin müzikleri Toygar Işıklı imzası taşıyor.

- "Tut Yüreğimden Anne"

Burçin Aydın ve Bülent Aydoğan'ın yönettiği "Tut Yüreğimden Anne", otizmli kızını bir türlü kabullenemeyen ailesiyle zorlu bir hayatı olan genç bir kadının, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendikten sonra yaşadıklarını konu ediniyor.

Senaryosunu Gökhan Alan'ın kaleme aldığı filmde, Sermiyan Midyat, Naz Elmas, Janberk Nak, Ela Şen, Levent İnanır, Barış Küçükgüler, Cem Sultan Karabulut, Melda Arat ve Kahraman Sivri rol alıyor.

- "Düğüm Salonu"

Hakan Algül'ün yönettiği, "Düğüm Salonu", iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle birbirine giren iki düğünde yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Şahin Irmak'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı filmde; İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Salih Kalyon ve Nilgün Belgün gibi isimler rol alıyor.

- "Ne Var?"

Ozan Denklik'in yönettiği ve başrolünde Ömer Koç, Emre Yılmaz, Gürkan Demirtaş ve Gülbahar Caybak ile oynadığı "Ne Var?", gittikleri falcıdan sonra bir hazinenin peşine düşen bir grup arkadaşın macerasını konu ediniyor.

- "Öldürme Arzusu"

Eli Roth'un yönetmenliğini üstlendiği, 1974 yapımı kült klasik "Death Wish"in yeniden çevrimi olan "Öldürme Arzusu", ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına önüne çıkan her engeli aşmaya ant içmiş bir cerrahın hikayesini anlatıyor.

Bruce Willis'in başrolünü üstlendiği suç, dram ve aksiyon içerikli filmde, başarılı oyuncuya Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Jack Kesy ve Dean Norris gibi isimler eşlik ediyor.

- "Tomb Raider"

Alici Vikander'in sevilen video oyun karakteri Lara Croft'a hayat verdiği "Tomb Raider", babasının ani şekilde ortadan kaybolmasından sonra kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan ve bisikletli kuryelik yaparak geçinen genç bir kızın, babasının akıbetini aydınlatma amacıyla girdiği yolda başından geçenleri konu alıyor.

Roar Uthaug'un yönetmenliğini üstlendiği filmde; başroldeki Alicia Vikander'ın yanı sıra Walton Goggins, Dominic West, Daniel Wu, Kristin Scott Thomas, Hannah John-Kamen ve Nick Frost rol alıyor.

- "Entebbe'de 7 Gün"

"Tropa de Elite" ve "RoboCop" filmleriyle tanınan Jose Padilha'nın yönettiği "Entebbe'de 7 Gün" 1976 yılında Tel Aviv'den Paris'e gitmekte olan bir uçağın kaçırılması sonrası yürütülen kurtarma operasyonunu konu ediniyor.

Rosamund Pike, Daniel Brühl, Eddie Marsan, Ben Schnetzer ve Andrea Deck'in başrolünde oynadığı İngiltere yapımı filmin senaryosu Gregory Burke'ye ait.

- "Stalin'in Ölümü"

Armando Iannucci'nin yönettiği, "Stalin'in Ölümü" adlı film için Jason Isaacs, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Steve Buscemi, Rupert Friend, Jeffrey Tambor, Paddy Considine, Tom Brooke, Adrian McLoughlin, Simon Russell Beale ve Michael Palin gibi oyuncular kamera karşısına geçti.

Senaryosunu Armando Lannucci, David Schneider ve Ian Martin'in birlikte kaleme aldığı film, 1953 yılında Stalin'in ölümüyle oluşan otorite boşluğunu doldurmaya aday siyasi figürlerin kaotik koltuk mücadelesini kara mizah yönünden ele alıyor.

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