Bu hafta 8 film vizyona girecek

Burçin Aydın ve Bülent Aydoğan'ın yönettiği "Tut Yüreğimden Anne", otizmli kızını bir türlü kabullenemeyen ailesiyle zorlu bir hayatı olan genç bir kadının, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrendikten sonra yaşadıklarını konu ediniyor.

Senaryosu da yönetmen Mehmet Ada Öztekin'e ait olan filmin müzikleri Toygar Işıklı imzası taşıyor.

Merve Çağıran, Rıza Kocaoğlu ve Sarp Akkaya'nın da oynadığı film; Nejat işler ve Yiğit Özşener'in hayat verdiği radyo programcıları Kaan ve Mete ikilisinin tatil sonrası İstanbul'a dönüş yolculuğunda yaşadıklarını anlatıyor.

Mehmet Ada Öztekin'in yönettiği, Nejat işler, Yiğit Özşener ve Hande Doğandemir'in başrollerinde yer aldığı Kaybedenler Kulübü'nün devam filmi "Kaybedenler Kulübü Yolda" izleyici ile buluşacak.

- "Düğüm Salonu"

Hakan Algül'ün yönettiği, "Düğüm Salonu", iki eski sevgilinin aynı gün ve saatte yan salonlarda evlenmesiyle birbirine giren iki düğünde yaşanan olaylar etrafında dönüyor.

Şahin Irmak'ın senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı filmde; İrem Sak, Gonca Vuslateri, Emre Karayel, Onur Buldu, Duygu Yetiş, Salih Kalyon ve Nilgün Belgün gibi isimler rol alıyor.

- "Ne Var?"

Ozan Denklik'in yönettiği ve başrolünde Ömer Koç, Emre Yılmaz, Gürkan Demirtaş ve Gülbahar Caybak ile oynadığı "Ne Var?", gittikleri falcıdan sonra bir hazinenin peşine düşen bir grup arkadaşın macerasını konu ediniyor.

- "Öldürme Arzusu"

Eli Roth'un yönetmenliğini üstlendiği, 1974 yapımı kült klasik "Death Wish"in yeniden çevrimi olan "Öldürme Arzusu", ailesine yapılan bir saldırıdan sonra kişisel adaletini sağlamak adına önüne çıkan her engeli aşmaya ant içmiş bir cerrahın hikayesini anlatıyor.

Bruce Willis'in başrolünü üstlendiği suç, dram ve aksiyon içerikli filmde, başarılı oyuncuya Vincent D'Onofrio, Elisabeth Shue, Jack Kesy ve Dean Norris gibi isimler eşlik ediyor.