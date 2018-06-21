Bu hafta 8 film vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 8 film vizyona girecek.

Mark Cullen'in yönetmenliğini yaptığı; Bruce Willis, John Goodman, Jason Momoa, Emily Robinson, Jessica Gomes, Kaleti Williams ve Thomas Middleditch'in rol aldığı "Los Angeles'ta Gizli Görev" izleyici ile buluşacak.

Mark Cullen'in senaryosunu Robb Cullen ile birlikte kaleme aldığı macera, aksiyon ve komedi içerikli film; köpeğini kaçıran bir çetenin peşine düşen özel bir dedektifin macerasını konu ediniyor.

- "Yabani"

Liv Tyler, Brad Dourif, Bel Powley, James Le Gros, Mike Faist ve Collin Kelly-Sordelet'in oynadığı "Yabani" adlı filmin yönetmen koltuğunda Fritz Böhm oturuyor.

Korku ve gerilim türündeki film; çocukluğundan itibaren yaşadığı hayattan farklı bir hayat görerek, özünü keşfetmeye başlayan bir kadını odağına alıyor.

- "Antisosyal 2"

Cody Calahan'ın yönettiği "Antisoasyal 2", bir virüsün yayıldığı bir dünyada kaçırılan oğlunu aramaya koyulan bir adamın hikayesini ele alıyor.

Michelle Mylett, Stephen Bogaert, Josette Halpert ve Samuel Faraci gibi isimlerin rol aldığı filmin senaryosunu yönetmen Cody Calahan ile Chad Archibald ve Jeff Maher kaleme aldı.