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Bu hafta 9 film vizyona girecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:42 | Son Güncelleme

Başrollerini Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu'nun paylaştığı, "Kızım ve Ben" bir özel harekat polisinin hayatını beyaz perdeye taşıyacak - Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı "Can Feda", operasyon sürecinde olan bir Özel Kuvvetler timinin hikayesini ele alıyor - Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Almanya yapımı "Eski Kocam(ız)", iş hayatında hızla yükselen bir kadının, kocasının eski eşiyle birlikte yaşamak zorunda kalması sonucu gelişen olayları anlatıyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli 9 film vizyona girecek.

Murat Gürvardar'ın yönetmenliğini yaptığı, Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu, Zülal Memişoğlu, Enis Aybar, Ayça Kuru, Cengiz Kurtoğlu, Gizem Hatipoğlu ve Ömür Arpacı'nın oynadığı "Kızım ve Ben" izleyiciyle buluşacak.

Gerçek bir hikayeden beyaz perdeye uyarlanan film, eşinin evi terk etmesinden sonra hayatın tüm zorluğunu kızıyla beraber göğüsleyen özel harekat polisi bir babanın, yıllar sonra dönüp gelen eşiyle hayatında yeni ve zorlu bir dönemin kapısının aralanması konu ediniyor.

Başrollerini Cemal Hünal ve İrem Helvacıoğlu’nun paylaştığı film, polis haftasında vizyona girecek.

- "Can Feda"

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in başrollerinde yer aldığı "Can Feda", 7 yıldır bir iç savaşın sürdüğü, dünyanın en tehlikeli bölgesine operasyona çıkan bir Özel Kuvvetler timinin hikayesini ele alıyor.

Burak Özçivit ve Kerem Bürsin'in yanı sıra Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet, Sabahattin Yakut, Onur Ayçelik, Özbek Yedig Kaplan ve Can Baykan'ın da rol aldığı filmin yönetmenliğini M.Çağatay Tosun üstlendi.

- "Eyvah Karım"

Raşit Çelikezer'in yönettiği "Eyvah Karım" adlı filmin başrollerinde Asuman Dabak, Yosi Mizrahi, Wilma Elles, Metin Yıldız, Murat Okay, Binnur Şerbetçioğlu ve Sadi Celil Cengiz gibi isimler oynuyor.

Senaryosu Haluk Özenç ve Çetin Büyükakın'a ait olan komedi türündeki film, çapkınlık yaparken basılan bir kocanın başına gelen olaylar etrafında dönüyor.

- "Karımı Gördünüz mü?"

Bülent Pelit'in yazıp yönettiği "Karımı Gördünüz mü?", tatile gittikleri tesislerde eşini kaybeden bir adamın hikayesini konu alıyor.

Komedi türündeki filmde Peker Açıkalın, Ivana Sert, Nuri Alço ve Coşkun Göğen rol aldı.

- "Antep Fıstığı"

Oğuz Yalçın'ın yönettiği, Ivana Sert, Orhan Uslu, Tuncay Günhan, Sefa Zengin ve Vural Buldu gibi isimlerin oynadığı "Antep Fıstığı", Almanya'da doğup büyümüş genç bir kadının dedesinin kendisine miras bırakması sonucu Gaziantep'e gelmesiyle gelişen olaylar etrafında dönüyor.

- "Eski Kocam(ız)"

Haluk Bilginer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Almanya yapımı "Eski Kocam(ız)", iş hayatında hızla yükselen bir kadının, kocasının eski eşiyle birlikte yaşamak zorunda kalması sonucu gelişen olayları beyaz perdeye taşıyor.

Margarethe von Trotta'nın yönettiği, Ingrid Bolso Berdal, Katja Riemann, Haluk Bilginer ve Lucie Pohl'un rol aldığı film özetle şöyle:

"Eski bir model olan Jade, kocası Nick'in yardımlarıyla kendi işini kurar. İş hayatında tutkulu ve başarı basamaklarını hızla çıkmak isteyen Jade'in özel hayatı, Nick'in eski eşi Maria ve kızları Stephanie'nin çat kapı hayatına girmeleriyle altüst olur. Maria ile yaşadığı tüm zıtlaşmalar, çekişmeler ve anlaşmazlıklar Jade için hem özel hayatında hem iş hayatında zamanla yerini bir kadın dayanışmasına bırakacaktır."

- "Karanlık Sır"

Sergio G. Sanchez'in yönettiği; George Mackay, Charlie Heaton ve Anya Taylor-Joy gibi genç oyuncuların başrolünde yer aldığı haftanın korku filmi "Karanlık Sır", ayrı ayrı yetimhanelere gönderilmemek için annelerinin ölümünü herkesten saklayan 4 kardeşin hikayesini anlatıyor.

- "Fındık İşi 2"

Cal Brunker'ın yönettiği animasyon filmi "Fındık İşi 2", Sincap Surly ve arkadaşlarının lunaparka dönüştürülmek istenen parkı koruma mücadelelerini konu ediniyor.

- "Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı"

Rasmus Sivertsen'in yönettiği haftanın bir diğer animasyon film "Louis ve Luca: Büyük Peynir Yarışı"; komşu köy ile düzenlenen geleneksel peynir yarışını kazanmak için kolları sıvayan Louis ve Luca'nın hikayesini minik sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

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